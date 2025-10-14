Условия мира для Украины значительно ухудшатся: Арестович ошеломил новым прогнозом

В информационном пространстве ходят новые предположения, когда закончится война в Украине. Своим прогнозом поделился бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что по некоторым сообщениям армия РФ начала терять больше людей, чем приходящих к ней добровольцев. Это, по словам Арестовича, означает, что противник не может наращивать группировку, а значит — продолжение наступления становится проблематичным.

"В настоящее время в сети появляются сообщения о рассылке повесток и закрытии границ для мужчин мобилизационного возраста. Призыв в РФ теперь проходит круглый год, а верхняя планка возраста повышена до 30 лет. Это явные сигналы относительно подготовки новой волны мобилизации, хотя скрытая мобилизация не прекращается с 2022 года", — отметил он.

Арестович объяснил, если решение о мобилизации таки будет принято, это будет означать резкое усиление эскалации войны и ухудшение ситуации для Украины. Мир в таком случае, по его словам, удаляется, а условия для него для Украины ухудшатся.

"Главная проблема Украины — недостаток личного состава. Укомплектованность подразделений критически низка, и поэтому противник продвигается вперед, несмотря на собственные потери... Поэтому Украину ждет или мир, или усиление мобилизации. Если мира не будет, а предпосылок к нему нет, мобилизация – как бы тяжело и криво ни шла – будет усилена с корректировкой настроения общества. Возможен также вариант – протесты против мобилизации в условиях гуманитарной катастрофы зимой”, — отметил Арестович.

По его словам, это не означает, что Украину ждет крах и оккупация. Подавляющее большинство войн, как отметил он, завершается мирным договором, не устраивающим полностью ни одну из сторон.

"Но украинское общество убеждено, что война может завершиться лишь безоговорочной капитуляцией одной из сторон. При этом публично люди заявляют о неизбежной капитуляции РФ, понимая, что этот вариант похож на чудо. Люди напуганы: они верят, что если не будет победы, то будет Буча, НКВД и новый Голодомор. Испуганное общество хватается за любую соломинку — за обещание простого и понятного будущего, где "мы всех побеждаем", — заметил Арестович.

Несмотря на самые жестокие бои сейчас, по его словам, существует общий мирный трек. Вопрос только в условиях примирения и фактических границ послевоенной Украины.

"Самый выгодный для Украины вариант — изменение проектности, но до этого еще долго. С высокой вероятностью нас ждет длительная война. А крепкий мир станет возможным только тогда, когда обе стороны поймут, что хватит действовать в политике "анти" по отношению друг к другу", — пояснил он.

