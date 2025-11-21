Умєров відреагував на інформацію про погодження ним «мирного плану» Трампа

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров прокоментував інформацію ЗМІ про те, що він нібито він погоджував "мирний план" США щодо України, у тому числі змінив пункт про аудит наданої Україні міжнародної допомоги.

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

У Facebook Умєров пояснив, що під час відрядження до Сполучених Штатів його задача була технічною – організація зустрічей і підготовка діалогу.

"Жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі", — наголосив секретар РНБО.

Умєров також нагадав, що напередодні відбулася розмова президента України з американською делегацією, уповноваженою президентом Дональдом Трампом. Сьогодні ця робота продовжується у Києві, але вже на технічному рівні між командами.

За словами Умєрова, українська сторона уважно вивчає всі пропозиції партнерів, "очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції".

"Публікації у ЗМІ про нібито "погодження" чи "вилучення пунктів" не мають нічого спільного з реальністю. Це приклади неперевіреної інформації, яка виникла поза контекстом консультацій. Ми виважено опрацьовуємо пропозиції партнерів у межах незмінних принципів України – суверенітет, безпека людей і справедливий мир", — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", у західних ЗМІ з’явилася інформація, що Україна внесла істотні зміни до одного із 28 пунктів проекту "мирного плану", розробленого у США. Зокрема, первісне формулювання передбачало перевірку всієї міжнародної допомоги, отриманої Україною, що, мабуть, було спрямоване на виявлення потенційної корупції. Однак у переглянутому проекті вимога про перевірку була виключена, і натомість було заявлено, що всі сторони отримають "повну амністію за свої дії під час війни".