Умєров відреагував на інформацію про погодження ним «мирного плану» Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Умєров відреагував на інформацію про погодження ним «мирного плану» Трампа

Секретар РНБО Рустем Умєров спростував інформацію про те, що він нібито погоджував або ж відкидав деякі пункти запропонованого США «мирного плану»

21 листопада 2025, 10:03
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров прокоментував інформацію ЗМІ про те, що він нібито він погоджував "мирний план" США щодо України, у тому числі змінив пункт про аудит наданої Україні міжнародної допомоги. 

Умєров відреагував на інформацію про погодження ним «мирного плану» Трампа

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

У Facebook Умєров пояснив, що під час відрядження до Сполучених Штатів його задача була технічною – організація зустрічей і підготовка діалогу. 

"Жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі", — наголосив секретар РНБО.

Умєров також нагадав, що напередодні відбулася розмова президента України з американською делегацією, уповноваженою президентом Дональдом Трампом. Сьогодні ця робота продовжується у Києві, але вже на технічному рівні між командами. 

За словами Умєрова, українська сторона уважно вивчає всі пропозиції партнерів, "очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції".

"Публікації у ЗМІ про нібито "погодження" чи "вилучення пунктів" не мають нічого спільного з реальністю. Це приклади неперевіреної інформації, яка виникла поза контекстом консультацій. Ми виважено опрацьовуємо пропозиції партнерів у межах незмінних принципів України – суверенітет, безпека людей і справедливий мир", — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", у західних ЗМІ з’явилася інформація, що Україна внесла істотні зміни до одного із 28 пунктів проекту "мирного плану", розробленого у США. Зокрема, первісне формулювання передбачало перевірку всієї міжнародної допомоги, отриманої Україною, що, мабуть, було спрямоване на виявлення потенційної корупції. Однак у переглянутому проекті вимога про перевірку була виключена, і натомість було заявлено, що всі сторони отримають "повну амністію за свої дії під час війни".



Джерело: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua
