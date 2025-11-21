Умеров отреагировал на информацию о согласовании им «мирного плана» Трампа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров прокомментировал информацию СМИ о том, что он якобы согласовал "мирный план" США по Украине, в том числе изменил пункт об аудите оказанной Украине международной помощи.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

В Facebook Умеров объяснил, что во время командировки в Соединенные Штаты его задача была технической – организация встреч и подготовка диалога.

"Никаких оценок или тем более согласований каких-либо пунктов я не давал. Это не входит в мои полномочия и не соответствует процедуре", — подчеркнул секретарь СНБО.

Умеров также напомнил, что накануне состоялся разговор президента Украины с американской делегацией, уполномоченной президентом Дональдом Трампом. Сегодня эта работа продолжается в Киеве, но уже технически между командами.

По словам Умерова, украинская сторона внимательно изучает все предложения партнеров, "ожидая столь же корректного отношения к украинской позиции".

"Публикации в СМИ о якобы "согласовании" или "извлечении пунктов" не имеют ничего общего с реальностью. Это примеры непроверенной информации, возникшей вне контекста консультаций. Мы взвешенно прорабатываем предложения партнеров в рамках неизменных принципов Украины – суверенитет, безопасность людей и справедливый мир", – добавил секретарь СНБО.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", в западных СМИ появилась информация, что Украина внесла существенные изменения в один из 28 пунктов проекта "мирного плана", разработанного в США. В частности, первоначальная формулировка предусматривала проверку всей международной помощи, полученной Украиной, которая, вероятно, была направлена на выявление потенциальной коррупции. Однако в пересмотренном проекте требование о проверке было исключено, и было заявлено, что все стороны получат "полную амнистию за свои действия во время войны".