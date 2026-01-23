logo_ukra

Умєров повідомив про перебіг переговорів із Росією та США в Абу-Дабі
Умєров повідомив про перебіг переговорів із Росією та США в Абу-Дабі

З боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич

23 січня 2026, 22:48
Автор:
Маламура Сергій

В Абу-Дабі відбулася тристороння зустріч української, американської та російської делегацій.

Умєров повідомив про перебіг переговорів із Росією та США в Абу-Дабі

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

Україну представляли секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, лідер фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця. Про перші деталі переговорів у Facebook повідомив Рустем Умєров.  

"Цінуємо американське посередництво. З боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. В російській делегації – представники воєнної розвідки та армії", — зазначив Умєров. 

За словами секретаря РНБО, зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу "з метою просування до достойного і тривалого миру". Переговори продовжаться завтра. 

"До української делегації завтра приєднаються начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скібіцький. За підсумками кожного етапу доповідаємо Президенту України Володимиру Зеленському", — наголосив Умєров.

Секретар РНБО також підкреслив, що українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які були поставлені президентом Зеленським. 

"Готові працювати в різних форматах залежно від перебігу діалогу", — додав Умєров.

Як повідомляв портал "Коментарі", українські представники, які зараз перебувають в ОАЕ, доповідають майже щогодини, заявив у черговому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Глава держави визначив чіткі рамки для діалогу. Представники України Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця постійно перебувають на зв’язку.



Джерело: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua
