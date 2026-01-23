«Давно не було таких форматів»: Зеленський повідомив деталі переговорів з РФ та США в Абу-Дабі

Перед українською дипломатичною командою сьогодні стоїть багато завдань.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Українські представники, які зараз перебувають в ОАЕ, доповідають майже щогодини. Про це у черговому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Там сьогодні українська, американська та російська делегації, була вже розмова. Важливо, бо давно не було таких тристоронніх форматів зустрічі. Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала", — зазначив президент.

За словами Зеленського, він визначив чіткі рамки для діалогу. Представники України Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця постійно перебувають на зв’язку.

"Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Скібіцький. По змісту перемовин сьогодні ще поки що зарано робити висновки – ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати. Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, – щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося", — зазначив Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", в Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами Америки та Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів Абдулла бін Заїд Аль Нагаян. За його словами, переговори делегацій України, США та РФ вже розпочалися. Триватимуть перемовини два дні.

За словами українського президента Володимира Зеленського, на зустрічі в Абу-Дабі основним буде територіальне питання щодо Донбасу.