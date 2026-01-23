logo_ukra

В Абу-Дабі розпочались переговори делегацій України, США та РФ
НОВИНИ

В Абу-Дабі розпочались переговори делегацій України, США та РФ

Міністр закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів привітав початок переговорів

23 січня 2026, 18:29
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Абу-Дабі розпочали тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами Америки та Росією.

В Абу-Дабі розпочались переговори делегацій України, США та РФ

Розпочались переговори України, США та РФ. Фото: з відкритих джерел

Про це заявив міністр закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів  Абдулла бін Заїд Аль Нагаян.

За його словами, переговори делегацій України, США та РФ вже розпочалися. Триватимуть перемовини два дні.

"Заступник прем'єр-міністра та міністр закордонних справ привітав проведення в ОАЕ тристоронніх переговорів між Росією, Україною та Сполученими Штатами в Абу-Дабі, висловивши надію, що ці переговори сприятимуть крокам, які приведуть до завершення кризи, яка триває майже чотири роки і призвела до величезних людських страждань", — йдеться у повідомленні.

За словами українського президента Володимира Зеленського, на зустрічі в Абу-Дабі основним буде територіальне питання щодо Донбасу.

Водночас в РФ заявили, що без вирішення питання територій розраховувати на мир в Україні не варто. 

Як повідомляв портал "Коментарі", перед початком переговорів в Абу-Дабі президент України Володимир Зеленський провів консультації з українською переговорною делегацією та обговорив ключові підходи до майбутнього діалогу.

За словами Зеленського, консультація відбулася у повному складі переговорної групи. До обговорення був залучений і голова делегації Рустем Умєров, з яким президент спілкувався у режимі гучного зв’язку. Глава держави наголосив, що всі члени команди розуміють свої завдання та очікувану логіку подальших дій.

Сторони узгодили рамки майбутньої розмови, основні теми переговорів і бажані результати для України. Окрему увагу було приділено можливим форматам спілкування, які можуть змінюватися вже безпосередньо на місці проведення зустрічі. За словами президента, делегація буде готова оперативно реагувати на перебіг діалогу та коригувати свою тактику залежно від обставин.



Джерело: https://www.mofa.gov.ae/ar-ae/MediaHub/News/2026/1/23/UAE-Russia-Ukraine-United-States
