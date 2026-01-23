В Абу-Даби начались переговоры делегаций Украины, США и РФ

В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, Соединенными Штатами Америки и Россией.

Начались переговоры Украины, США и РФ. Фото: из открытых источников

Об этом заявил министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Заид Аль Нагаян.

По его словам, переговоры делегаций Украины, США и РФ уже начались. Продолжатся переговоры два дня.

"Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел приветствовал проведение в ОАЭ трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Соединенными Штатами в Абу-Даби, выразив надежду, что эти переговоры будут способствовать шагам, которые приведут к завершению кризиса, который длится почти четыре года и привел к огромным человеческим страданиям", — говорится в сообщении.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, на встрече в Абу-Даби основным будет территориальный вопрос по Донбассу.

В то же время, в РФ заявили, что без решения вопроса территорий рассчитывать на мир в Украине не стоит.

Как сообщал портал "Комментарии", перед началом переговоров в Абу-Даби президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с украинской переговорной делегацией и обсудил ключевые подходы к предстоящему диалогу.

По словам Зеленского, консультация прошла в полном составе переговорной группы. К обсуждению был привлечен и глава делегации Рустем Умеров, с которым президент общался в режиме громкой связи. Глава государства подчеркнул, что все члены команды понимают свои задачи и ожидаемую логику дальнейших действий.

Стороны согласовали рамки предстоящего разговора, основные темы переговоров и желаемые результаты для Украины. Отдельное внимание было уделено возможным форматам общения, которые могут меняться непосредственно на месте проведения встречи. По словам президента, делегация будет готова оперативно реагировать на ход диалога и корректировать свою тактику в зависимости от обстоятельств.