"Давно не было таких форматов": Зеленский сообщил детали переговоров с РФ и США в Абу-Даби

Перед украинской дипломатической командой сегодня стоит множество задач.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Украинские представители, которые сейчас находятся в ОАЭ, докладывают почти каждый час. Об этом в очередном видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Там сегодня украинская, американская и российская делегации, был уже разговор. Важно потому, что давно не было таких трехсторонних форматов встречи. Говорят о параметрах окончания войны. Сейчас у них должна быть, по крайней мере, часть ответов от России, главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну, которую сама и начала", — отметил президент.

По словам Зеленского, он определил четкие рамки по диалогу. Представители Украины Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица постоянно находятся на связи.

"Завтра к переговорам еще присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба и представитель ГУР Скибицкий. По содержанию переговоров сегодня пока еще рано делать выводы – мы посмотрим, как разговор пойдет завтра и какие будут результаты. Надо, чтобы не только украинское желание было закончить эту войну, достичь полной безопасности – чтобы и в России подобное желание как-то все-таки родилось", — отметил Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, Соединенными Штатами Америки и Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Заид Аль Нагаян. По его словам, переговоры делегаций Украины, США и РФ уже начались. Продолжятся переговоры два дня.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, на встрече в Абу-Даби основным будет территориальный вопрос по Донбассу.