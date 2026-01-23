logo

Умеров сообщил о ходе переговоров с Россией и США в Абу-Даби
НОВОСТИ

Умеров сообщил о ходе переговоров с Россией и США в Абу-Даби

Со стороны США в консультациях приняли участие специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Джош Груэнбаум, генерал Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич

23 января 2026, 22:48
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча украинской, американской и российской делегаций.

Умеров сообщил о ходе переговоров с Россией и США в Абу-Даби

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Украину представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов, лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица. О первых деталях переговоров в Facebook сообщил Рустем Умеров.

"Ценим американское посредничество. Со стороны США в консультациях приняли участие специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Джош Груэнбаум, генерал Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич. В российской делегации представители военной разведки и армии", — отметил Умеров.

По словам секретаря СНБО, встреча была посвящена параметрам окончания российской войны и последующей логике переговорного процесса "в целях продвижения к достойному и продолжительному миру". Переговоры продолжатся завтра.

"К украинской делегации завтра присоединятся начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скибицкий. По итогам каждого этапа докладываем Президенту Украины Владимиру Зеленскому", – подчеркнул Умеров.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что украинская команда действует слаженно в рамках задач, поставленных президентом Зеленским.

"Готовы работать в разных форматах в зависимости от течения диалога", – добавил Умеров.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские представители, которые сейчас находятся в ОАЭ, докладывают почти каждый час , заявил в очередном видеообращении президент Владимир Зеленский.

Глава государства определил четкие рамки диалога. Представители Украины Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица постоянно находятся на связи.



Источник: https://www.facebook.com/rustemumerov.ua
