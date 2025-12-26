logo_ukra

BTC/USD

88625

ETH/USD

2970.52

USD/UAH

41.93

EUR/UAH

49.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Умань ще такого не бачила: росіяни своїм нещадним ударом скалічили дітей
commentss НОВИНИ Всі новини

Умань ще такого не бачила: росіяни своїм нещадним ударом скалічили дітей

На місці працюють усі служби, постраждалим уже надають допомогу

26 грудня 2025, 13:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У п’ятницю, 26 грудня, російські війська здійснили ракетний удар по Умані в Черкаській області. Близько 11:28 Повітряні сили ЗСУ зафіксували та попередили про рух швидкісної повітряної цілі у напрямку міста.

Умань ще такого не бачила: росіяни своїм нещадним ударом скалічили дітей

Фото: з відкритих джерел

Невдовзі в Умані пролунав вибух. Інформацію про атаку підтвердив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, внаслідок ракетного удару зафіксовані руйнування та є постраждалі серед мирного населення.

Як повідомили в Екстреній медичній допомозі, станом на 12:17 відомо про шістьох поранених, серед яких двоє дітей. Усім постраждалим оперативно надається необхідна медична допомога.

"Пошкоджена житлова інфраструктура. На місці працюють усі відповідні служби", — зазначив Ігор Табурець.

Нагадаємо, у Святвечір Росія завдала чергового цинічного удару по Черкасах. Унаслідок дії вибухової хвилі було пошкоджено навчальний заклад, гаражі та міський цвинтар, зокрема пам’ятники й Алею Героїв. Тоді постраждав один чоловік.

Крім того, російські війська обстрілювали Черкаси і вночі 18 грудня. Після тієї атаки медичної допомоги потребували шестеро людей. Основною ціллю окупантів стала критична інфраструктура, через що частина міста залишилася без електропостачання. Також у кількох районах було зафіксовано пошкодження житлових будинків унаслідок падіння безпілотників.

Як вже писали  "Коментарі", Росія прагне більшого, ніж просто примусова капітуляція України. Кремль націлений на послаблення Сполучених Штатів Америки. Таку думку в коментарі виданню "Главред" висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини