Умань ще такого не бачила: росіяни своїм нещадним ударом скалічили дітей

У п’ятницю, 26 грудня, російські війська здійснили ракетний удар по Умані в Черкаській області. Близько 11:28 Повітряні сили ЗСУ зафіксували та попередили про рух швидкісної повітряної цілі у напрямку міста.

Фото: з відкритих джерел

Невдовзі в Умані пролунав вибух. Інформацію про атаку підтвердив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, внаслідок ракетного удару зафіксовані руйнування та є постраждалі серед мирного населення.

Як повідомили в Екстреній медичній допомозі, станом на 12:17 відомо про шістьох поранених, серед яких двоє дітей. Усім постраждалим оперативно надається необхідна медична допомога.

"Пошкоджена житлова інфраструктура. На місці працюють усі відповідні служби", — зазначив Ігор Табурець.

Нагадаємо, у Святвечір Росія завдала чергового цинічного удару по Черкасах. Унаслідок дії вибухової хвилі було пошкоджено навчальний заклад, гаражі та міський цвинтар, зокрема пам’ятники й Алею Героїв. Тоді постраждав один чоловік.

Крім того, російські війська обстрілювали Черкаси і вночі 18 грудня. Після тієї атаки медичної допомоги потребували шестеро людей. Основною ціллю окупантів стала критична інфраструктура, через що частина міста залишилася без електропостачання. Також у кількох районах було зафіксовано пошкодження житлових будинків унаслідок падіння безпілотників.

