Умань еще такого не видела: россияне своим беспощадным ударом искалечили детей

В пятницу, 26 декабря, российские войска нанесли ракетный удар по Умани в Черкасской области. Около 11:28 Воздушные силы ВСУ зафиксировали и предупредили о движении скоростной воздушной цели в направлении города.

Фото: из открытых источников

Вскоре в Умани раздался взрыв. Информацию об атаке подтвердил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. По его словам, в результате ракетного удара зафиксированы разрушения и пострадали среди мирного населения.

Как сообщили в Экстренной медицинской помощи, по состоянию на 12:17 известно о шести раненых, среди которых двое детей. Всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.

"Повреждена жилищная инфраструктура. На месте работают все соответствующие службы", — отметил Игорь Табурец.

Напомним, в Сочельник Россия нанесла очередной циничный удар по Черкассам. В результате действия взрывной волны было повреждено учебное заведение, гаражи и городское кладбище, в том числе памятники и Аллею Героев. Тогда пострадал один человек.

Кроме того, русские войска обстреливали Черкассы и ночью 18 декабря. После той атаки в медицинской помощи нуждались шесть человек. Основной целью окупантов стала критическая инфраструктура, из-за чего часть города осталась без электроснабжения. Также в нескольких районах было зафиксировано повреждение жилых домов в результате падения беспилотников.

