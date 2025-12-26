logo_ukra

Головна Новини Суспільство Біженці Путін підготував Трампу небачену пастку: стало відомо, яку страшну мету переслідує Кремль
Путін підготував Трампу небачену пастку: стало відомо, яку страшну мету переслідує Кремль

Росія може скористатися президентством Трампа, щоб послабити США ще більше

26 грудня 2025, 12:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Росія прагне більшого, ніж просто примусова капітуляція України. Кремль націлений на послаблення Сполучених Штатів Америки. Таку думку в коментарі виданню "Главред" висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Путін підготував Трампу небачену пастку: стало відомо, яку страшну мету переслідує Кремль

Фото: з відкритих джерел

"У Путіна і Кремля зараз величезна спокуса використати президентство Трампа для додаткового ослаблення США. Переговори щодо України можуть стати одним з інструментів, щоб експлуатувати слабкі сторони Трампа — його нарцисизм та патологічну жагу до слави і грошей. Все це робиться для того, щоб створити більший хаос у США та довести країну до внутрішнього протистояння, яке нагадувало б сучасну форму громадянської війни", — зазначив Горбач.

Експерт додав, що коли Сполучені Штати ослабнуть через неправильну політику Трампа, Росія отримає нове вікно можливостей для просування своїх інтересів не лише в Україні, а й у Європі та інших регіонах світу.

Горбач не виключає, що "спокуса скористатися інтелектуальною слабкістю Трампа може переважити навіть тактичні розрахунки". Тому замість того, щоб зараз закріпити територіальні досягнення під час російської окупації, Путін може відкинути положення "мирного плану".

"Це ризиковано, але спокуса надзвичайно велика. Думаю, Путін не зможе втриматися і продовжуватиме війну", — припустив Горбач.

Водночас він підкреслив, що поки Росія має ресурси для ведення бойових дій, вона буде продовжувати війну. Проте ці ресурси, передусім економічні, обмежені.

"Поки що протягом кількох місяців Росія здатна вести війну впевнено. Тим більше осінньо-зимовий наступ її військ був ретельно спланований, ресурси для нього були зібрані, і операція реалізується з більшим чи меншим успіхом", — зазначив експерт.

Як вже писали "Коментарі", військові Росії, які прорвалися через кордон до села Грабовське Сумської області, поки що не можуть просунутися далі вглиб області. За даними прес-секретаря Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, кількість загарбників становить близько 100 осіб, і вони вже кілька днів намагаються нагромадити сили та атакувати українські позиції.



