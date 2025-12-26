Путин подготовил Трампу невиданную ловушку: стало известно, какую страшную цель преследует Кремль.

Россия стремится к большему, чем просто принудительная капитуляция Украины. Кремль нацелен на ослабление Соединенных Штатов Америки. Такое мнение в комментарии "Главреду" высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Фото: из открытых источников

"У Путина и Кремля сейчас огромный соблазн использовать президентство Трампа для дополнительного ослабления США. Переговоры по Украине могут стать одним из инструментов, чтобы эксплуатировать слабые стороны Трампа — его нарциссизм и патологическую жажду славы и денег. Все это делается для того, чтобы создать больший хаос в США и довести страну до внутреннего противостояния, которое напоминало современную форму гражданской войны", — отметил Горбач.

Эксперт добавил, что когда Соединенные Штаты ослабеют из-за неправильной политики Трампа, Россия получит новое окно возможностей для продвижения своих интересов не только в Украине, но и в Европе и других регионах мира.

Горбач не исключает, что "соблазн воспользоваться интеллектуальной слабостью Трампа может перевесить даже тактические расчеты". Поэтому вместо того чтобы сейчас закрепить территориальные достижения во время российской оккупации, Путин может отвергнуть положение "мирного плана".

"Это рискованно, но соблазн чрезвычайно велик. Думаю, Путин не сможет удержаться и будет продолжать войну", — сказал Горбач.

В то же время он подчеркнул, что пока у России есть ресурсы для ведения боевых действий, она будет продолжать войну. Однако эти ресурсы, прежде всего, экономические, ограничены.

"Пока в течение нескольких месяцев Россия способна вести войну уверенно. Тем более, осенне-зимнее наступление ее войск было тщательно спланировано, ресурсы для него были собраны, и операция реализуется с большим или меньшим успехом", — отметил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", военные России, прорвавшиеся через границу в село Грабовское Сумской области, пока не могут продвинуться дальше вглубь области. По данным пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, количество захватчиков составляет около 100 человек, и они уже несколько дней пытаются накопить силы и атаковать украинские позиции.