Окупанти готуються прорватися вглиб: озвучено термінове попередження для цілої області
Окупанти готуються прорватися вглиб: озвучено термінове попередження для цілої області

Російські війська взяли в полон 52 цивільних із села Грабовське Сумської області, серед них були діти

26 грудня 2025, 12:20
Автор:
Клименко Елена

Військові Росії, які прорвалися через кордон до села Грабовське Сумської області, поки що не можуть просунутися далі вглиб області. За даними прес-секретаря Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, кількість загарбників становить близько 100 осіб, і вони вже кілька днів намагаються нагромадити сили та атакувати українські позиції.

"Ворог задіяв близько 100 військовослужбовців, які намагаються просуватися і збиратися до груп, проте зазнають втрат в особовому складі. Наразі суттєвого скупчення противника на цьому напрямі немає", — підкреслив Демченко.

Він додав, що росіяни не можуть вийти за межі села Грабовське та розширити зону бойових дій.

"Вони намагалися атакувати позиції підрозділів ЗСУ та ДПСУ, але просунутися далі їм не вдається", — зазначив спікер.

За словами Демченка, ворог зазнає вогненної поразки з боку українських військ із застосуванням артилерії та безпілотників.

"Удари завдаються навіть територією Росії, щоб не дати противнику можливості накопичитися і вчинити штурмові дії щодо позицій наших піхотинців", — підсумував він.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська захопили 52 цивільні, серед яких були діти, а також полонили 13 військовослужбовців Збройних сил України.

Глава держави підкреслив, що українські військові мали можливість знищити загарбників за допомогою артилерії або дронів, однак не зробили цього, щоб не наражати на небезпеку цивільних, що перебували в селі.

Як уже писали "Коментарі", кремлівський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп обидва висловлювали бажання бачити повноцінну мирну угоду, але між їхніми підходами є суттєві відмінності. Таку думку у своїй колонці для порталу українців в Америці Vilni Media висловив політичний оглядач та журналіст Віталій Портніков.



