Оккупанты готовятся прорваться вглубь: озвучено срочное предупреждение для целой области

Военные России, которые прорвались через границу до села Грабовское Сумской области, пока не могут продвинуться дальше вглубь области. По данным пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, количество захватчиков составляет около 100 человек, и они уже несколько дней пытаются накопить силы и атаковать украинские позиции.

Фото: из открытых источников

"Враг задействовал около 100 военнослужащих, которые пытаются продвигаться и собираться в группы, однако понесут потери в личном составе. В настоящее время существенного скопления противника на этом направлении нет", — подчеркнул Демченко.

Он добавил, что россияне не могут выйти за пределы села Грабовское и расширить зону боевых действий.

"Они пытались атаковать позиции подразделений ВСУ и ГНСУ, но продвинуться дальше им не удается", — отметил спикер.

По словам Демченко, враг терпит огненное поражение со стороны украинских войск с применением артиллерии и беспилотников.

"Удары наносятся даже по территории России, чтобы не дать противнику возможности накопиться и совершить штурмовые действия по позициям наших пехотинцев", — подытожил он.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска захватили 52 гражданских, среди которых были дети, а также пленили 13 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Глава государства подчеркнул, что украинские военные имели возможность уничтожить захватчиков с помощью артиллерии или дронов, однако не сделали этого, чтобы не подвергать опасности находившихся в селе гражданских.

