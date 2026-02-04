logo_ukra

Ультиматум Кремля перед мирними переговорами: що відповіли в ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Ультиматум Кремля перед мирними переговорами: що відповіли в ЗСУ

Військовий ЗСУ Сазонов відповів на ультиматум прессекретаря президента РФ Пєскова

4 лютого 2026, 15:02
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Переговорний трек триває — 4 та 5 лютого пройде черговий раунд мирних переговорів в Абу-Дабі. 4 лютого прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков знову озвучив позицію Росії. 

Ультиматум Кремля перед мирними переговорами: що відповіли в ЗСУ

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

За словами Пєскова, двері для мирного врегулювання ситуації в Україні відчинені, але поки Київ не прийняв відповідного рішення, Росія буде воювати.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов відреагував на позицію Росії. 

“Це більше схоже на ультиматум. Але Росія як те маленьке звірятко, яке намагається налякати всіх навколо, зображаючи грізного хижака. Я б сказав — Росія буде воювати, поки може. Поки не отримає таких люлей, що впаде. І потім мирне врегулювання відразу та без ультиматумів”, — зазначив військовий. 

Захисник України також, “користуючись мовою Пєскова”, припустив, що “треба затиснути їм дещо в відчинені двері для мирного врегулювання, та зачиняти ті двері…”. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський після масованого комбінованого нічного удару повідомив, що позиція України на переговорах в Абу-Дабі буде скорегована. 

Портал “Коментарі” дізнався в експертів, як масований удар змінить позицію України, та яке питання на переговорах потрібно відстоювати першочергово.  Політолог Володимир Фесенко, пояснив, що інформація про масований обстріл буде доведена до американської сторони. За словами політолога, першочергове питання, яке має відстоювати українська сторона на переговорах, це тема енергетичного перемир'я, умови якого мають бути чітко зафіксовані.




Джерело: https://t.me/Kirilovolodimirovich/25147
