Ультиматум Кремля перед мирными переговорами: что ответили в ВСУ

Переговорный трек продолжается – 4 и 5 февраля пройдет очередной раунд мирных переговоров в Абу-Даби. 4 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков снова озвучил позицию России.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

По словам Пескова, двери для мирного урегулирования ситуации в Украине открыты, но пока Киев не принял соответствующего решения, Россия будет воевать.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отреагировал на позицию России.

"Это больше похоже на ультиматум. Но Россия как маленький зверек, который пытается напугать всех вокруг, изображая грозного хищника. Я бы сказал — Россия будет воевать, пока может. Пока не получит таких люлей, что упадет. И потом мирное урегулирование сразу и без ультиматумов", — отметил военный.

Защитник Украины также, "пользуясь языком Пескова", предположил, что "надо зажать им кое-что в открытую дверь для мирного урегулирования, и закрывать дверь…".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский после массированного комбинированного ночного удара сообщил, что позиция Украины на переговорах в Абу-Даби будет скорректирована.

Портал "Комментарии" узнал у экспертов, как массированный удар изменит позицию Украины, и какой вопрос на переговорах нужно отстаивать в первую очередь. Политолог Владимир Фесенко пояснил, что информация о массированном обстреле будет доведена до американской стороны. По словам политолога, первоочередной вопрос, который должна отстаивать украинская сторона на переговорах, – это тема энергетического перемирия, условия которого должны быть четко зафиксированы.



