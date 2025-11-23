Укренерго оприлюднило нові графіки вимкнення світла на 24 листопада

Українцям знову доведеться готуватися до доби зі жорсткими обмеженнями електропостачання. Про це повідомляє “Главред”, посилаючись на Укренерго. За даними компанії, 24 листопада графіки вимкнення діятимуть по всій країні — від 00:00 і до 23:59. Причина незмінна: наслідки масованих російських ракетно-дронових атак, які послабили енергосистему.

До 12 годин у темряві: українцям терміново попередили про нові графіки на 24 листопада

Укренерго попереджає: відключення триватимуть у межах 0,5–3 черг, але окремі області можуть залишатися без світла до 12 годин сумарно. Для промисловості також введуть додаткові обмеження потужності. Компанія прямо вказує: режим дня може змінюватися в реальному часі — усе залежить від навантаження на резервні лінії та оперативної ситуації.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев пояснив, що постійні зміни в графіках — це не чиясь помилка, а вимушена реакція системи на збої:

"Працюють резервні схеми, які не розраховані на такі навантаження. Якщо лінія падає — диспетчери змушені негайно змінювати план вручну, щоб уникнути масштабніших аварій".

Українцям радять уже сьогодні зарядити всі пристрої, підготувати павербанки та стежити за оновленнями своїх обленерго: реальні перерви в електропостачанні можуть бути довшими, ніж у попередніх днях.

