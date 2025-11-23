Укрэнерго обнародовало новые графики отключения света на 24 ноября

Украинцам снова придется готовиться к суткам с жесткими ограничениями электроснабжения. Об этом сообщает "Главред", ссылаясь на Укрэнерго. По данным компании, 24 ноября графики отключения будут действовать по всей стране — с 00:00 до 23:59. Причина неизменна: последствия массированных российских ракетно-дроновых атак, ослабивших энергосистему.

До 12 часов в темноте: украинцам срочно предупредили о новых графиках на 24 ноября

Укрэнерго предупреждает: отключения будут продолжаться в пределах 0,5–3 очередей, но отдельные области могут оставаться без света до 12 часов суммарно. Для индустрии также введут дополнительные ограничения мощности. Компания прямо указывает: режим дня может изменяться в реальном времени – все зависит от погрузки на резервные линии и оперативной ситуации.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев объяснил, что постоянные изменения в графиках — это не чья-то ошибка, а вынужденная реакция системы на сбои:

"Работают резервные схемы, которые не рассчитаны на такие нагрузки. Если линия падает, диспетчеры вынуждены немедленно менять план вручную, чтобы избежать более масштабных аварий".

Украинцам советуют уже сегодня зарядить все устройства, подготовить павербанки и следить за обновлением своих облэнерго: реальные перерывы в электроснабжении могут быть длиннее, чем в предыдущие дни.

