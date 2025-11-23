Викрадення на Кіпрі: ексміністра енергетики Демчишина намагалися затягнути у фургон

У місті Ларнака на Кіпрі ввечері 20 листопада стався напад на 51-річного чоловіка, якого троє невідомих намагалися силоміць затягнути у фургон. Місцеві ЗМІ повідомляють, що йдеться про колишнього міністра енергетики України Володимира Демчишина, який обіймав посаду у 2014–2016 роках.

Спроба викрадення Демчишина

Як стався напад

За даними поліції, Демчишин перебував удома разом із 36-річною жінкою та 72-річним чоловіком, коли вони помітили підозрілий автомобіль неподалік будинку. Разом із чоловіком він вийшов оглянути транспортний засіб.

Коли вони наблизилися, до них підбігли троє людей у медичних масках і спробували силою затягнути обох у фургон. Потерпілим вдалося відбитися, після чого нападники втекли, залишивши автомобіль на місці.

Що знайшла поліція

Під час огляду авто правоохоронці встановили:

• номерні знаки належали іншому транспортному засобу;

• у салоні виявили пістолет із порожнім магазином;

• також знайдено кілька речових доказів, які можуть допомогти встановити нападників.

Поліція Кіпру проводить розшук підозрюваних.

Контекст: кримінальні підозри в Україні

Володимира Демчишина в Україні підозрюють у причетності до схеми закупівлі вугілля на окупованих територіях Донеччини та Луганщини у 2014–2015 роках.



За даними слідства:

• керівництво держави обрало дві шахти на окупованій території, які фактично контролювалися бойовиками;

• щоб легалізувати схему, за наказом міністра у реєстрах цих підприємств змінили юридичні адреси на київські, а керівниками призначили представників "ЛНР/ДНР";

• "Центренерго" уклало договори на постачання вугілля з цими структурами, що дозволило перерахувати понад 200 млн грн на користь незаконних формувань.

Демчишину інкримінують фінансування тероризму. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

