Викрадення на Кіпрі: ексміністра енергетики Демчишина намагалися затягнути у фургон

Ткачова Марія
У місті Ларнака на Кіпрі ввечері 20 листопада стався напад на 51-річного чоловіка, якого троє невідомих намагалися силоміць затягнути у фургон. Місцеві ЗМІ повідомляють, що йдеться про колишнього міністра енергетики України Володимира Демчишина, який обіймав посаду у 2014–2016 роках.
Спроба викрадення Демчишина
Як стався напад
За даними поліції, Демчишин перебував удома разом із 36-річною жінкою та 72-річним чоловіком, коли вони помітили підозрілий автомобіль неподалік будинку. Разом із чоловіком він вийшов оглянути транспортний засіб.
Коли вони наблизилися, до них підбігли троє людей у медичних масках і спробували силою затягнути обох у фургон. Потерпілим вдалося відбитися, після чого нападники втекли, залишивши автомобіль на місці.
Що знайшла поліція
Під час огляду авто правоохоронці встановили:
• номерні знаки належали іншому транспортному засобу;
• у салоні виявили пістолет із порожнім магазином;
• також знайдено кілька речових доказів, які можуть допомогти встановити нападників.
Поліція Кіпру проводить розшук підозрюваних.
Контекст: кримінальні підозри в Україні
Володимира Демчишина в Україні підозрюють у причетності до схеми закупівлі вугілля на окупованих територіях Донеччини та Луганщини у 2014–2015 роках.
За даними слідства:
• керівництво держави обрало дві шахти на окупованій території, які фактично контролювалися бойовиками;
• щоб легалізувати схему, за наказом міністра у реєстрах цих підприємств змінили юридичні адреси на київські, а керівниками призначили представників "ЛНР/ДНР";
• "Центренерго" уклало договори на постачання вугілля з цими структурами, що дозволило перерахувати понад 200 млн грн на користь незаконних формувань.
Демчишину інкримінують фінансування тероризму. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.