Похищение на Кипре: эксминистра энергетики Демчишина пытались затащить в фургон

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В городе Ларнака на Кипре вечером 20 ноября произошло нападение на 51-летнего мужчину, которого трое неизвестных пытались насильно затащить в фургон. Местные СМИ сообщают, что речь идет о бывшем министре энергетики Украины Владимире Демчишине, занимавшем должность в 2014–2016 годах.
Попытка похищения Демчишина
Как произошло нападение
По данным полиции, Демчишин находился дома вместе с 36-летней женщиной и 72-летним мужчиной, когда они заметили подозрительный автомобиль недалеко от дома. Вместе с мужем он вышел осмотреть транспортное средство.
Когда они приблизились, к ним подбежали три человека в медицинских масках и попытались силой затащить обоих в фургон. Пострадавшим удалось отбиться, после чего нападавшие скрылись, оставив автомобиль на месте.
Что нашла полиция
Во время осмотра правоохранители установили:
• номерные знаки принадлежали другому транспортному средству;
• в салоне обнаружили пистолет с пустым магазином;
• также обнаружено несколько вещественных доказательств, которые могут помочь установить нападающих.
Полиция Кипра проводит розыск подозреваемых.
Контекст: уголовные подозрения в Украине
Владимира Демчишина в Украине подозревают в причастности к схеме закупки угля на оккупированных территориях Донбасса и Луганской области в 2014–2015 годах.
По данным следствия:
• руководство государства избрало две шахты на оккупированной территории, которые фактически контролировались боевиками;
• чтобы легализовать схему, по приказу министра в реестрах этих предприятий сменили юридические адреса на киевские, а руководителями назначили представителей ЛНР/ДНР;
• "Центрэнерго" заключило договоры на поставку угля с этими структурами, что позволило перечислить более 200 млн грн в пользу незаконных формирований.
Демчишину инкриминируют финансирование терроризма. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.