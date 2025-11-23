Похищение на Кипре: эксминистра энергетики Демчишина пытались затащить в фургон

В городе Ларнака на Кипре вечером 20 ноября произошло нападение на 51-летнего мужчину, которого трое неизвестных пытались насильно затащить в фургон. Местные СМИ сообщают, что речь идет о бывшем министре энергетики Украины Владимире Демчишине, занимавшем должность в 2014–2016 годах.

Попытка похищения Демчишина

Как произошло нападение

По данным полиции, Демчишин находился дома вместе с 36-летней женщиной и 72-летним мужчиной, когда они заметили подозрительный автомобиль недалеко от дома. Вместе с мужем он вышел осмотреть транспортное средство.

Когда они приблизились, к ним подбежали три человека в медицинских масках и попытались силой затащить обоих в фургон. Пострадавшим удалось отбиться, после чего нападавшие скрылись, оставив автомобиль на месте.

Что нашла полиция

Во время осмотра правоохранители установили:

• номерные знаки принадлежали другому транспортному средству;

• в салоне обнаружили пистолет с пустым магазином;

• также обнаружено несколько вещественных доказательств, которые могут помочь установить нападающих.

Полиция Кипра проводит розыск подозреваемых.

Контекст: уголовные подозрения в Украине

Владимира Демчишина в Украине подозревают в причастности к схеме закупки угля на оккупированных территориях Донбасса и Луганской области в 2014–2015 годах.



По данным следствия:

• руководство государства избрало две шахты на оккупированной территории, которые фактически контролировались боевиками;

• чтобы легализовать схему, по приказу министра в реестрах этих предприятий сменили юридические адреса на киевские, а руководителями назначили представителей ЛНР/ДНР;

• "Центрэнерго" заключило договоры на поставку угля с этими структурами, что позволило перечислить более 200 млн грн в пользу незаконных формирований.

Демчишину инкриминируют финансирование терроризма. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

