Український бюджет значною мірою тримається на фінансовій допомозі міжнародних партнерів. Власні надходження держава передусім спрямовує на потреби оборони, тоді як зовнішня підтримка допомагає покривати соціальні та інші цивільні видатки. Затримка або скорочення такого фінансування може створити серйозний дефіцит і змусити владу терміново шукати додаткові ресурси. Наскільки реально, що вже до кінця року Україна зіткнеться з гострою нестачею грошей і які виплати в такому разі можуть опинитися під загрозою? Видання "Коментарі" дізнавалося думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot вважає, що головною загрозою для українського бюджету залишається висока залежність від міжнародної фінансової підтримки. Якщо надходження від США, ЄС та інших партнерів затримаються або скоротяться, державі доведеться терміново шукати кошти для покриття дефіциту. Ситуацію ускладнює постійне зростання військових витрат: оборона потребує величезних ресурсів, тому навіть тимчасовий фінансовий розрив здатен створити додатковий тиск на бюджет і змусити владу переглядати інші видатки.

Ще одним небезпечним фактором залишається слабке економічне відновлення. Руйнування підприємств та інфраструктури, труднощі з експортом і скорочення виробництва обмежують можливості держави збільшувати власні доходи. Водночас скоротити соціальні витрати надзвичайно складно: необхідно регулярно фінансувати пенсії, зарплати бюджетникам, медицину та інші критичні програми. Якщо зовнішня допомога скоротиться одночасно зі зростанням воєнних потреб, Україні доведеться ухвалювати особливо складні бюджетні рішення.

Чат-бот Gemini стверджує, що сценарій, за якого в держави фактично виникне гостра нестача коштів, цілком можливий, однак це не обов’язково означатиме класичний дефолт. Українські фінанси значною мірою працюють за двома напрямами: внутрішні надходження — податки, митні платежі та запозичення — насамперед забезпечують потреби безпеки й оборони, тоді як значна частина цивільних і соціальних видатків фінансується завдяки міжнародній підтримці. Саме тому стабільність зовнішніх надходжень залишається критично важливою.

Найбільшу небезпеку становлять можливі касові розриви та нестача ресурсів на оборону. Якщо додаткові потреби ЗСУ зростатимуть, а міжнародні транші затримуватимуться, бюджет опиниться під подвійним тиском. Особливо складною ситуація може стати у разі затягування необхідних реформ і рішень у Верховній Раді, від яких залежить частина допомоги партнерів. Тоді уряду доведеться оперативно шукати додаткові внутрішні ресурси, збільшувати запозичення або переглядати частину бюджетних видатків.

Чат-бот ChatGPT припускає, що сценарій, за якого до кінця 2026 року держава повністю втратить можливість фінансувати бюджетні виплати, виглядає малоймовірним. Міжнародні партнери зацікавлені у збереженні фінансової стійкості України, оскільки проблеми з пенсіями, зарплатами та роботою державних інституцій неминуче позначилися б і на обороноздатності країни. Набагато реальнішою загрозою можуть стати тимчасові касові розриви, дефіцит ресурсів та затримки зовнішніх траншів, особливо якщо вони збігатимуться із невиконанням окремих реформ чи інших зобов’язань перед партнерами.

У такій ситуації уряду доведеться оперативно шукати гроші всередині країни: збільшувати запозичення, переглядати податкові пільги, скорочувати другорядні програми та перерозподіляти бюджетні ресурси. Найнебезпечнішим стане одночасне поєднання кількох негативних факторів — затримки міжнародної допомоги, слабших податкових надходжень та різкого збільшення витрат на оборону. Водночас пенсії, основні соціальні виплати та критично важливі державні видатки влада, найімовірніше, намагатиметься зберегти, скорочуючи передусім менш пріоритетні програми.

Загалом усі три моделі ШІ стверджують, що Україні швидше загрожує не сценарій "гроші закінчилися", а гостра боротьба за кожен додатковий мільярд. Головний ризик — критична залежність від регулярності зовнішнього фінансування. Якщо ж затримки грошей партнерів накладуться на внутрішні бюджетні проблеми, кінець 2026 року справді може стати одним із найскладніших фінансових періодів за час повномасштабної війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що стратегія Володимира Путіна, побудована на розрахунку, що Росія здатна воювати довше, ніж Захід підтримуватиме Україну, починає давати збій.