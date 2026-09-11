Украина на пороге страшного кризиса: какие непопулярные решения власти приведут к бунту народа

Украинский бюджет в значительной степени держится на финансовой помощи международным партнерам. Собственные поступления правительство до этого всего направляет на нужды обороны, тогда как внешняя поддержка помогает покрывать социальные и остальные гражданские расходы. Задержка или сокращение такого финансирования может создать серьезный дефицит и вынудить власти срочно искать дополнительные ресурсы. Насколько реально, что уже к концу года Украина столкнется с острой нехваткой денег и какие выплаты в таком случае могут оказаться под угрозой? Издание "Комментарии" узнавало мнение искусственного интеллекта на этот счет.

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Чат-бот Copilot считает, что главной угрозой украинскому бюджету остается высокая зависимость от международной финансовой поддержки. Если поступления от США, ЕС и других партнеров задержатся или сократятся, государству придется срочно искать средства для покрытия дефицита. Ситуацию усложняет постоянный рост военных расходов: оборона нуждается в огромных ресурсах, поэтому даже временный финансовый разрыв способен создать дополнительное давление на бюджет и заставить власть пересматривать другие расходы.

Еще одним опасным фактором остается слабое экономическое восстановление. Разрушение компаний и инфраструктуры, трудности с экспортом и сокращение производства ограничивают способности страны наращивать собственные доходы. В то же время сократить социальные расходы очень сложно: необходимо регулярно финансировать пенсии, зарплаты бюджетникам, медицину и другие критические программы. Если внешняя помощь сократится одновременно с ростом военных потребностей, Украине придется принимать особо сложные бюджетные решения.

Чат-бот Gemini утверждает, что сценарий, при котором у государства фактически возникнет острая нехватка средств, вполне возможен, однако это не обязательно означает классический дефолт. Украинские финансы в значительной степени работают по двум направлениям: внутренние поступления — налоги, таможенные платежи и заимствования — в первую очередь обеспечивают потребности безопасности и обороны, в то время как значительная часть гражданских и социальных расходов финансируется благодаря международной поддержке. Именно поэтому стабильность внешних поступлений остается критически важной.

Наибольшую опасность представляют возможные кассовые разрывы и нехватка ресурсов в оборону. Если дополнительные потребности ВСУ будут расти, а международные транши будут задерживаться, бюджет окажется под двойным давлением. Особенно сложной ситуация может оказаться в случае затягивания необходимых реформ и решений в Верховной Раде, от которых зависит часть помощи партнеров. Тогда правительству придется оперативно искать дополнительные внутренние ресурсы, увеличивать заимствования или пересматривать часть бюджетных расходов.

Чат-бот ChatGPT предполагает, что сценарий, при котором до конца 2026 года государство полностью лишится возможности финансировать бюджетные выплаты, выглядит маловероятным. Международные партнеры заинтересованы в сохранении финансовой устойчивости Украины, поскольку проблемы с пенсиями, зарплатами и работой государственных институций неизбежно сказались бы и на обороноспособности страны. Гораздо более реальной угрозой могут стать временные кассовые разрывы, дефицит ресурсов и задержка внешних траншей, особенно если они будут совпадать с невыполнением отдельных реформ или других обязательств перед партнерами.

В такой ситуации правительству придется оперативно искать деньги внутри страны: увеличивать заимствования, пересматривать налоговые льготы, сокращать второстепенные программы и перераспределять бюджетные ресурсы. Наиболее опасным станет одновременное сочетание нескольких отрицательных факторов — задержки международной помощи, более слабых налоговых поступлений и резкого увеличения расходов на оборону. В то же время пенсии, основные социальные выплаты и критически важные государственные расходы власть, скорее всего, будет пытаться сохранить, сокращая, прежде всего, менее приоритетные программы.

В общем, все три модели ИИ утверждают, что Украине скорее угрожает не сценарий "деньги закончились", а острая борьба за каждый дополнительный миллиард. Главный риск – критическая зависимость от регулярности внешнего финансирования. Если же задержки денег партнеров наложатся на внутренние бюджетные проблемы, конец 2026 действительно может стать одним из самых сложных финансовых периодов за время полномасштабной войны.

Портал "Комментарии" уже писал , что стратегия Владимира Путина, построенная на расчете, что Россия способна воевать дольше, чем Запад будет поддерживать Украину, начинает давать сбой.