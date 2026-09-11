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Україна кардинально змінила свій статус у світі: Путіну вказали на стратегічне фіаско

Політолог Володимир Цибулько вважає, що санкції, удари по нафтовій інфраструктурі РФ і довгострокові оборонні угоди України поступово руйнують розрахунок Кремля «пересидіти» Захід

11 вересня 2026, 13:25
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Клименко Елена








Стратегія Володимира Путіна, побудована на розрахунку, що Росія здатна воювати довше, ніж Захід підтримуватиме Україну, починає давати збій. Таку думку висловив політолог Володимир Цибулько, аналізуючи санкційний тиск на РФ, українські удари по нафтовій інфраструктурі та нові довгострокові домовленості Києва із союзниками.

Україна кардинально змінила свій статус у світі: Путіну вказали на стратегічне фіаско

Фото: з відкритих джерел

За його словами, публічна риторика президента США Дональда Трампа не повинна вводити в оману. Незалежно від дипломатичних сигналів, західна політика дедалі більше спрямована на підвищення економічної ціни війни для Москви. 

"Найважливіше не окрема санкція. Важливе накладання кількох процесів. Російські нафтові доходи атакують санкціями і фізичними ударами з боку України", — заявив Цибулько. 

Політолог наголошує, що тиск одночасно охоплює нафтовий експорт, банківську систему, військово-промисловий комплекс і можливості обходити обмеження через треті країни. Особливо небезпечними для Кремля він вважає вторинні санкції, які можуть створити ризики вже для іноземних банків, трейдерів, страховиків і покупців російських енергоносіїв.

Паралельно, за словами Цибулька, Україна дедалі глибше інтегрується у західну систему безпеки. Показовим сигналом він назвав довгострокове партнерство з Канадою та розвиток спільного оборонного виробництва.

"Україна поступово перетворюється з одержувача західної зброї на частину західного оборонно-промислового комплексу. Для Москви це ще гірший сценарій", — зазначив експерт.

На думку Цибулька, саме довгостроковість такої політики руйнує головну ставку Путіна.

"Він починав цю війну з розрахунком, що Росія пересидить Україну і Захід, а Захід тепер відповідає йому сторічними угодами", — підсумував політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може зіткнутися з серйозними проблемами бюджетного фінансування, якщо влада та парламент не виконають домовленості з міжнародними партнерами. Таку оцінку висловив політичний експерт Борислав Береза, коментуючи заяви міністра фінансів Сергія Марченка про необхідність термінового ухвалення низки законів.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=rfEjB2O7gUM
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