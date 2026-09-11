Украина кардинально изменила свой статус в мире: Путину указали на стратегическое фиаско



















Стратегия Владимира Путина, построенная на расчете, что Россия способна воевать дольше Запада будет поддерживать Украину, начинает давать сбой. Такое мнение выразил политолог Владимир Цыбулько, анализируя санкционное давление на РФ, украинские удары по нефтяной инфраструктуре и новые долгосрочные договоренности Киева с союзниками.

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По его словам, публичная риторика президента США Дональда Трампа не должна вводить в заблуждение. Независимо от дипломатических сигналов западная политика все больше направлена на повышение экономической цены войны для Москвы.

"Самое важное не отдельная санкция. Важно наложение нескольких процессов. Российские нефтяные доходы атакуют санкциями и физическими ударами со стороны Украины", — заявил Цыбулько.

Политолог отмечает, что давление одновременно охватывает нефтяной экспорт, банковскую систему, военно-промышленный комплекс и возможности обходить ограничения через третьи страны. Особо опасными для Кремля он считает вторичные санкции, которые могут создать риски уже для иностранных банков, трейдеров, страховщиков и покупателей российских энергоносителей.

Параллельно, по словам Цыбулько, Украина все глубже интегрируется в западную систему безопасности. Показательным сигналом он назвал долгосрочное партнёрство с Канадой и развитие совместного оборонного производства.

"Украина постепенно превращается из получателя западного оружия в часть западного оборонно-промышленного комплекса. Для Москвы это еще худший сценарий", — отметил эксперт.

По мнению Цыбулько, именно долгосрочность такой политики разрушает главную ставку Путина.

"Он начинал эту войну с расчетом, что Россия пересидит Украину и Запад, а Запад теперь отвечает ему столетними соглашениями", — подытожил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина может столкнуться с серьезными проблемами бюджетного финансирования, если власти и парламент не выполнят договоренности с международными партнерами. Такую оценку высказал политический эксперт Борислав Береза, комментируя заявления министра финансов Сергея Марченко о необходимости срочного принятия ряда законов.