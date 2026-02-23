logo_ukra

Україну жорстко підставляють на мирних переговорвх: озвучено шокуючі деталі
НОВИНИ

Україну жорстко підставляють на мирних переговорвх: озвучено шокуючі деталі

Володимир Зеленський прокоментував труднощі тристоронніх переговорів України, США та РФ

23 лютого 2026, 11:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський прокоментував складнощі у тристоронніх переговорах між Україною, США та Росією, наголосивши на проблемі прямого обміну інформацією з країною-агресором. За його словами, наразі неможливо зрозуміти, чи дійсно Росія готова до завершення війни, оскільки всі контакти проходять опосередковано через американську сторону.

Україну жорстко підставляють на мирних переговорвх: озвучено шокуючі деталі

Фото: з відкритих джерел

"Путін обговорює певні питання з Трампом, а ми отримуємо від США лише звістки про ці розмови. Так само ми передаємо наші сигнали американцям, які потім передають їх росіянам. Американці фактично створюють цей канал комунікації, знаходячи слова як для українців, так і для росіян. Проблема в тому, що ми не обмінюємося інформацією безпосередньо", — пояснив Зеленський у коментарі ВВС.

Президент також підкреслив, що завершення війни не може полягати у вимушеному виведенні українських військ із територій країни.

"Питання полягає у ймовірності завершення війни. Якщо нас змушують залишити наші землі, це створює ризик для всіх", — зауважив він, наголошуючи на стратегічній важливості збереження територіальної цілісності. 

Раніше Зеленський вже зазначав, що перемога України визначається не лише поверненням окупованих територій, а й збереженням життя людей і незалежності держави. Він пояснив, що спроба звільнити всі захоплені райони зараз означала б колосальні людські втрати — мільйони життів могли б опинитися під загрозою, що робить такий крок неприпустимим на сучасному етапі війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що  Росія здатна вести війну ще досить тривалий час, стверджує військовий експерт Олег Жданов. За його словами, країна практично самодостатня у виробництві озброєнь, а ті компоненти, яких їй бракує, надходять від партнерів, зокрема Китаю. "Сірий" і "чорний" ринки також ніхто не скасовував, додає він.



