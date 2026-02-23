Украину жестко подставляют на мирных переговорах: озвучены шокирующие детали

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сложности в трехсторонних переговорах между Украиной, США и Россией, отметив проблему прямого обмена информацией со страной-агрессором. По его словам, пока невозможно понять, действительно ли Россия готова к завершению войны, поскольку все контакты проходят косвенно через американскую сторону.

Фото: из открытых источников

"Путин обсуждает определенные вопросы с Трампом, а мы получаем от США лишь известия об этих разговорах. Так же мы передаем наши сигналы американцам, которые затем передают их россиянам. Американцы фактически создают этот канал коммуникации, находя слова как для украинцев, так и для россиян. Проблема в том, что мы не обмениваемся информацией.

Президент также подчеркнул, что завершение войны не может состоять в вынужденном выводе украинских войск с территорий страны.

"Вопрос заключается в вероятности завершения войны. Если нас заставляют покинуть наши земли, это создает риск для всех", — отметил он, отмечая стратегическую важность сохранения территориальной целостности.

Ранее Зеленский уже отмечал, что победа Украины определяется не только возвращением оккупированных территорий, но и сохранением жизни людей и независимости государства. Он объяснил, что попытка освободить все захваченные районы означала бы сейчас колоссальные человеческие потери — миллионы жизней могли бы оказаться под угрозой, что делает такой шаг недопустимым на современном этапе войны.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия способна вести войну еще достаточно продолжительное время, утверждает военный эксперт Олег Жданов. По его словам, страна практически самодостаточна в производстве вооружений, а недостающие ей компоненты поступают от партнеров, в частности Китая. "Серый" и "черный" рынки также никто не отменял, добавляет он.