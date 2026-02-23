Чи закінчиться війна до кінця 2027 року: озвучено вражаючий прогноз про потенціал РФ

Росія здатна вести війну ще досить тривалий час, стверджує військовий експерт Олег Жданов. За його словами, країна практично самодостатня у виробництві озброєнь, а ті компоненти, яких їй бракує, надходять від партнерів, зокрема Китаю. "Сірий" і "чорний" ринки також ніхто не скасовував, додає він.

Фото: з відкритих джерел

Жданов звертає увагу, що крім нафти та газу, європейські країни купують у Росії й інші стратегічні ресурси. Зокрема, йдеться про російський уран, який використовують навіть у частині американських атомних станцій.

На думку експерта, Москва буде вести війну на виснаження до моменту внутрішнього розколу. Коли місцеві еліти за умов жорсткої економії не зможуть більше контролювати регіони, а громадяни вийдуть на вулиці з обуренням через погане життя, ситуація для Кремля почне змінюватися.

"Коли настане цей момент – залежить від наших партнерів і США", – зазначає Жданов.

Водночас він наголошує, що населення Росії прагне перемоги за будь-яку ціну, а для політиків продовження війни в Україні є питанням виживання. Як у старих історіях – "військо воює, народ терпить", і якщо громадяни починають протестувати, на вулиці виходить Росгвардія. Жданов наводить паралель із фільмом "Іван Васильович змінює професію": історично у Росії завжди панував принцип "все для фронту, все для перемоги".

Експерт переконаний, що передумов для завершення війни у 2026 році немає. Якщо Україна погодиться на умови Кремля, війна може закінчитися вже завтра, але це означатиме втрату державності і просування російської експансії аж до Львова. У такому разі мета Росії – ліквідація України як незалежної держави та розмивання національної ідентичності.

Якщо ж бойові дії завершуватимуться на українських умовах, це можливо лише через два роки або більше. За прогнозом Жданова, реальні переговори, на яких Росія буде змушена приймати наші умови, можуть відбутися не раніше кінця 2027 року.

