Закончится ли война до конца 2027 года: озвучен поразительный прогноз о потенциале РФ

Россия способна вести войну еще достаточно долго, утверждает военный эксперт Олег Жданов. По его словам, страна практически самодостаточна в производстве вооружений, а недостающие ей компоненты поступают от партнеров, в частности Китая. "Серый" и "черный" рынки также никто не отменял, добавляет он.

Фото: из открытых источников

Жданов обращает внимание, что кроме нефти и газа европейские страны покупают у России и другие стратегические ресурсы. В частности, речь идет о российском уране, который используется даже в части американских атомных станций.

По мнению эксперта, Москва будет вести войну на истощение к моменту внутреннего раскола. Когда местные элиты при жесткой экономии не смогут больше контролировать регионы, а граждане выйдут на улицы с возмущением из-за плохой жизни, ситуация для Кремля начнет меняться.

"Когда придет этот момент – зависит от наших партнеров и США", – отмечает Жданов.

В то же время он отмечает, что население России стремится к победе любой ценой, а для политиков продолжения войны в Украине является вопросом выживания. Как в старых историях – "войска воюет, народ терпит", и если граждане начинают протестовать, на улицы выходит Росгвардия. Жданов приводит параллель с фильмом "Иван Васильевич меняет профессию": исторически в России всегда царил принцип "все для фронта, все для победы".

Эксперт уверен, что предпосылок для завершения войны в 2026 году нет. Если Украина согласится на условия Кремля, война может закончиться уже завтра, но это будет означать потерю государственности и продвижение российской экспансии вплоть до Львова. В таком случае цель России – ликвидация Украины как независимого государства и национальной идентичности.

Если же боевые действия будут завершаться на украинских условиях, это возможно только через два года или больше. По прогнозу Жданова, реальные переговоры, на которых Россия будет вынуждена принимать наши условия, могут пройти не раньше конца 2027 года.

