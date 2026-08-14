В Україні гостро стоїть питання допомоги західних партнерів зброєю. Перед майбутнім опалювальним сезоном особливо актуальним є захист від балістики, надати який можуть США. Були навіть ідеї виготовляти ракети до Patriot в Україні, однак лідер Америки спочатку обіцяв, а потім відмовив Україні.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Віталій Портников зазначив, що президент України Володимир Зеленський “в трансі ось цього ставлення до Байдена з боку чинної адміністрації дорікає, що йому не дали ліцензії на Patriot”.

На думку експерта, можливо і треба було б дати. Однак, зазначив він, виникає питання, що було б, якби на початку війни Байден поводився б так, як Трамп.

“У якому місці зараз жив би Зеленський, якщо взагалі б жив і де б ми з вами були, якби не отримали всіх цих пакетів допомоги від Сполучених Штатів”, — зазначив Портников.

Експерт нагадав, що європейці тоді надсилали Україні шоломи.

“Тому, в принципі, не президент Зеленський, а президент Байден, як політик, врятував цю країну від зникнення тим, що він пішов на безпрецедентний рівень фінансової і військової допомоги нашій країні. Це реальність”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як журналіст Дмитро Гордон прокоментував удари України по НПЗ та Wildberries. За його словами, це елемент стратегії, про яку домовилися президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час зустрічі.

Американці зрозуміли, що з Путіним неможливо домовитися, тому “кінчатимуть” російську економіку і військово-промисловий комплекс.



