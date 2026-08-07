Прийнято остаточне рішення щодо війни в Україні: Гордон про таємний план Зеленського та Трампа

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Україна продовжує завдавати ударів по НПЗ та Wildberries — майже щоночі на території Росії масштабні пожежі.
Трамп та Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Журналіст Дмитро Гордон розповів, що це елемент стратегії, про яку домовилися президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час зустрічі.
За його словами, американці зрозуміли, що з Путіним неможливо домовитися. Тому, зауважив, щоб більше не ганьбитися участю у переговорах американці вирішили “кінчати” російську економіку і військово-промисловий комплекс.
Гордон переконаний, що Україні нададуть всесвітню допомогу і підтримку — фінансову, військову, політичну, будь-яку інша.
На його переконання, у Росії не має залишитися грошей на продовження військових дій проти України. Тому НПЗ, порти, все, що пов'язано з аграріями, військові цілі, все буде знищено, причому в найближчі 2-3 місяці, підсумував він.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто, за словами колишнього радника ОП Арестовича, впливає на продовження війни в Україні.