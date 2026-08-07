Прийнято остаточне рішення щодо війни в Україні: Гордон про таємний план Зеленського та Трампа

Україна продовжує завдавати ударів по НПЗ та Wildberries — майже щоночі на території Росії масштабні пожежі.

Трамп та Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон розповів, що це елемент стратегії, про яку домовилися президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час зустрічі.

"Є чітка стратегія, яка отримала повну підтримку у Вашингтоні. Сполучені Штати Америки в особі президента Трампа, в особі всього істеблішменту американського, в особі провідних політичних кіл і військово-промислового комплексу прийняли остаточне і безповоротне рішення. Україна повинна здобути воєнну перемогу в цій війні. Принаймні Путіна потрібно схилити до закінчення війни”, — зазначив Гордон.

За його словами, американці зрозуміли, що з Путіним неможливо домовитися. Тому, зауважив, щоб більше не ганьбитися участю у переговорах американці вирішили “кінчати” російську економіку і військово-промисловий комплекс.

Гордон переконаний, що Україні нададуть всесвітню допомогу і підтримку — фінансову, військову, політичну, будь-яку інша.

“Це було обговорено на зустрічі двох президентів. І зараз робочі групи щільно втілюють ці плани для того, щоб у Путіна були таким чином викручені руки, щоб він не зміг далі продовжувати війну. Сьогодні ми маємо чітку програму. Вона дуже зрозуміла, і вона вже втілюється у життя. Вона полягає у вбивстві економіки Росії”, — зазначив він.

На його переконання, у Росії не має залишитися грошей на продовження військових дій проти України. Тому НПЗ, порти, все, що пов'язано з аграріями, військові цілі, все буде знищено, причому в найближчі 2-3 місяці, підсумував він.

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