Арестович шокував новим прогнозом: хто впливає на продовження війни, і це не Путін чи Зеленський

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Кречмаровская Наталия
Україна та Росія завдають ударів по логістиці та великих складах з різними товарами. Експерт зазначають, що розпочалася війна на виснаження.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович підкреслив перехід війни на новий етап та зазначив, що можливостей для швидкого припинення бойових дій зараз майже немає.
Коментуючи перспективи завершення війни та майбутнє обох країн він пояснив, що ще кілька років тому існували різні сценарії розвитку подій, тому розмови про мирні переговори мали практичний сенс. Зараз, як він стверджує, ситуація стала іншою.
Водночас він переконаний, що пояснювати тривалість війни лише рішеннями політичного керівництва було б неправильно. На його думку, конфлікт підтримують значно глибші процеси.
Арестович також висловив думку, що після завершення війни ні Україна, ні росія вже не будуть такими, як до повномасштабного вторгнення. Він закликав не сподіватися на повернення до минулого.
На його переконання, говорити про тривалий мир можна буде лише після того, як суспільства почнуть будувати нову модель майбутнього, а не намагатимуться повернути довоєнну реальність.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за що розкритикували Зеленського.