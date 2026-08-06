Арестович шокував новим прогнозом: хто впливає на продовження війни, і це не Путін чи Зеленський

Україна та Росія завдають ударів по логістиці та великих складах з різними товарами. Експерт зазначають, що розпочалася війна на виснаження.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович підкреслив перехід війни на новий етап та зазначив, що можливостей для швидкого припинення бойових дій зараз майже немає.

Коментуючи перспективи завершення війни та майбутнє обох країн він пояснив, що ще кілька років тому існували різні сценарії розвитку подій, тому розмови про мирні переговори мали практичний сенс. Зараз, як він стверджує, ситуація стала іншою.

“Війна на виснаження увійшла в нову фазу. На даний момент траєкторія війни визначена. Помилково думати, що війна триває виключно з волі Путіна та Зеленського чи зовнішніх гравців”, — заявив Арестович.

Водночас він переконаний, що пояснювати тривалість війни лише рішеннями політичного керівництва було б неправильно. На його думку, конфлікт підтримують значно глибші процеси.

“Якби по обидва боки лінії фронту не існувало достатньої кількості людей, які готові воювати, жодна пропаганда і жоден зовнішній вплив не змогли б підтримувати війну стільки часу”, — сказав він.

Арестович також висловив думку, що після завершення війни ні Україна, ні росія вже не будуть такими, як до повномасштабного вторгнення. Він закликав не сподіватися на повернення до минулого.

“Не варто плекати ілюзій щодо відновлення колишньої України чи колишньої Росії. Війна не залишить каменя на камені від тієї України і тієї Росії, які були раніше”, — заявив Арестович.

На його переконання, говорити про тривалий мир можна буде лише після того, як суспільства почнуть будувати нову модель майбутнього, а не намагатимуться повернути довоєнну реальність.

“Нові шанси на закінчення війни виникнуть лише тоді, коли увага зміститься зі спроб зберегти минуле на побудову майбутнього”, — підсумував Арестович.

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