Арестович шокировал новым прогнозом: кто влияет на продолжение войны, и это не Путин или Зеленский

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Кречмаровская Наталия
Украина и Россия наносят удары по логистике и большим складам с разными товарами. Эксперты отмечают, что началась война на истощение.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович подчеркнул переход войны на новый этап и отметил, что возможностей быстрого прекращения боевых действий сейчас почти нет.
Комментируя перспективы завершения войны и будущее обеих стран, он объяснил, что еще несколько лет назад существовали разные сценарии развития событий, поэтому разговоры о мирных переговорах имели практический смысл. Сейчас, по его словам, ситуация стала другой.
В то же время, он убежден, что объяснять продолжительность войны только решениями политического руководства было бы неправильно. По его мнению, конфликт поддерживают гораздо более глубокие процессы.
Арестович также выразил мнение, что после завершения войны ни Украина, ни Россия уже не будут такими, как до полномасштабного вторжения. Он призвал не надеяться на возвращение в прошлое.
По его убеждению, говорить о продолжительном мире можно будет только после того, как общества начнут строить новую модель будущего, а не попытаться вернуть довоенную реальность.
Напомним: портал "Комментарии" писал, за что раскритиковали Зеленского.