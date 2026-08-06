logo

BTC/USD

65242

ETH/USD

1931.04

USD/UAH

44.76

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Арестович шокировал новым прогнозом: кто влияет на продолжение войны, и это не Путин или Зеленский
commentss НОВОСТИ Все новости

Арестович шокировал новым прогнозом: кто влияет на продолжение войны, и это не Путин или Зеленский

Бывший советник Офиса президента Арестович рассказал, когда появятся шансы на завершение войны

6 августа 2026, 20:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украина и Россия наносят удары по логистике и большим складам с разными товарами. Эксперты отмечают, что началась война на истощение.

Арестович шокировал новым прогнозом: кто влияет на продолжение войны, и это не Путин или Зеленский

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович подчеркнул переход войны на новый этап и отметил, что возможностей быстрого прекращения боевых действий сейчас почти нет.

Комментируя перспективы завершения войны и будущее обеих стран, он объяснил, что еще несколько лет назад существовали разные сценарии развития событий, поэтому разговоры о мирных переговорах имели практический смысл. Сейчас, по его словам, ситуация стала другой.

"Война на истощение вошла в новую фазу. На данный момент траектория войны определена. Ошибочно полагать, что война продолжается исключительно по воле Путина и Зеленского или внешних игроков", — заявил Арестович.

В то же время, он убежден, что объяснять продолжительность войны только решениями политического руководства было бы неправильно. По его мнению, конфликт поддерживают гораздо более глубокие процессы.

"Если бы с обеих сторон линии фронта не существовало достаточного количества людей, которые готовы воевать, ни одна пропаганда и ни одно внешнее влияние не смогли бы поддерживать войну столько времени", — сказал он.

Арестович также выразил мнение, что после завершения войны ни Украина, ни Россия уже не будут такими, как до полномасштабного вторжения. Он призвал не надеяться на возвращение в прошлое.

"Не стоит питать иллюзий по восстановлению бывшей Украины или бывшей России. Война не оставит камня на камне от той Украины и той России, которые были раньше", — заявил Арестович.

По его убеждению, говорить о продолжительном мире можно будет только после того, как общества начнут строить новую модель будущего, а не попытаться вернуть довоенную реальность.

"Новые шансы на окончание войны возникнут только тогда, когда внимание сместится с попыток сохранить прошлое на построение будущего", — подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, за что раскритиковали Зеленского.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/reel/2124648464784856
Теги:

Новости

Все новости