Арестович шокировал новым прогнозом: кто влияет на продолжение войны, и это не Путин или Зеленский

Украина и Россия наносят удары по логистике и большим складам с разными товарами. Эксперты отмечают, что началась война на истощение.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович подчеркнул переход войны на новый этап и отметил, что возможностей быстрого прекращения боевых действий сейчас почти нет.

Комментируя перспективы завершения войны и будущее обеих стран, он объяснил, что еще несколько лет назад существовали разные сценарии развития событий, поэтому разговоры о мирных переговорах имели практический смысл. Сейчас, по его словам, ситуация стала другой.

"Война на истощение вошла в новую фазу. На данный момент траектория войны определена. Ошибочно полагать, что война продолжается исключительно по воле Путина и Зеленского или внешних игроков", — заявил Арестович.

В то же время, он убежден, что объяснять продолжительность войны только решениями политического руководства было бы неправильно. По его мнению, конфликт поддерживают гораздо более глубокие процессы.

"Если бы с обеих сторон линии фронта не существовало достаточного количества людей, которые готовы воевать, ни одна пропаганда и ни одно внешнее влияние не смогли бы поддерживать войну столько времени", — сказал он.

Арестович также выразил мнение, что после завершения войны ни Украина, ни Россия уже не будут такими, как до полномасштабного вторжения. Он призвал не надеяться на возвращение в прошлое.

"Не стоит питать иллюзий по восстановлению бывшей Украины или бывшей России. Война не оставит камня на камне от той Украины и той России, которые были раньше", — заявил Арестович.

По его убеждению, говорить о продолжительном мире можно будет только после того, как общества начнут строить новую модель будущего, а не попытаться вернуть довоенную реальность.

"Новые шансы на окончание войны возникнут только тогда, когда внимание сместится с попыток сохранить прошлое на построение будущего", — подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, за что раскритиковали Зеленского.



