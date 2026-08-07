Принято окончательное решение по войне в Украине: Гордон о тайном плане Зеленского и Трампа

Украина продолжает наносить удары по НПЗ и Wildberries – почти каждую ночь на территории России масштабные пожары.

Трамп и Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон рассказал, что это элемент стратегии, о которой договорились президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на встрече.

"Есть четкая стратегия, получившая полную поддержку в Вашингтоне. Соединенные Штаты Америки в лице президента Трампа, в лице всего истеблишмента американского, в лице ведущих политических кругов и военно-промышленного комплекса приняли окончательное и безвозвратное решение. Украина должна одержать военную победу в этой войне. По крайней мере, Путина нужно склонить к окончанию войны”, — отметил Гордон.

По его словам, американцы поняли, что с Путиным невозможно договориться. Поэтому, отметил, чтобы больше не позориться участием в переговорах американцы решили "кончать" российскую экономику и военно-промышленный комплекс.

Гордон убежден, что Украине окажут всемирную помощь и поддержку — финансовую, военную, политическую, любую другую.

"Это было обсуждено на встрече двух президентов. И сейчас рабочие группы плотно воплощают эти планы для того, чтобы у Путина были таким образом вывернуты руки, чтобы он не смог дальше продолжать войну. Сегодня мы имеем четкую программу. Она очень понятна, и она уже воплощается в жизнь. Она заключается в убийстве экономики России", — отметил он.

По его убеждению, у России не должно остаться денег на продолжение военных действий против Украины. Поэтому НПЗ, порты, все, что связано с аграриями, военные цели, все будет уничтожено, причем в ближайшие 2-3 месяца, подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто, по словам бывшего советника ОП Арестовича, влияет на продолжение войны в Украине.