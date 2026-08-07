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Кречмаровская Наталия
Украина продолжает наносить удары по НПЗ и Wildberries – почти каждую ночь на территории России масштабные пожары.
Трамп и Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Журналист Дмитрий Гордон рассказал, что это элемент стратегии, о которой договорились президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на встрече.
По его словам, американцы поняли, что с Путиным невозможно договориться. Поэтому, отметил, чтобы больше не позориться участием в переговорах американцы решили "кончать" российскую экономику и военно-промышленный комплекс.
Гордон убежден, что Украине окажут всемирную помощь и поддержку — финансовую, военную, политическую, любую другую.
По его убеждению, у России не должно остаться денег на продолжение военных действий против Украины. Поэтому НПЗ, порты, все, что связано с аграриями, военные цели, все будет уничтожено, причем в ближайшие 2-3 месяца, подытожил он.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кто, по словам бывшего советника ОП Арестовича, влияет на продолжение войны в Украине.