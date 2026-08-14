В Украине остро стоит вопрос о помощи западных партнеров оружием. Перед будущим отопительным сезоном особенно актуальна защита от баллистики, предоставить которую могут США. Были даже идеи производить ракеты к Patriot в Украине, однако лидер Америки сначала обещал, а затем отказал Украине.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Журналист Виталий Портников отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "в трансе вот этого отношения к Байдену со стороны действующей администрации упрекает, что ему не дали лицензии на Patriot".

По мнению эксперта, возможно, и нужно было бы дать. Однако, отметил он, возникает вопрос, что было бы, если бы в начале войны Байден вел себя так, как Трамп.

"В каком месте сейчас жил бы Зеленский, если бы вообще жил и где бы мы с вами были, если бы не получили всех этих пакетов помощи от Соединенных Штатов", — отметил Портников.

Эксперт напомнил, что европейцы тогда посылали Украине шлемы.

"Поэтому, в принципе, не президент Зеленский, а президент Байден как политик спас эту страну от исчезновения тем, что он пошел на беспрецедентный уровень финансовой и военной помощи нашей стране. Это реальность", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как журналист Дмитрий Гордон прокомментировал удары Украины по НПЗ и Wildberries. Это элемент стратегии, о которой договорились президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи.

Американцы поняли, что с Путиным невозможно договориться, поэтому будут кончать российскую экономику и военно-промышленный комплекс.



