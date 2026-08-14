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Кречмаровская Наталия
В Украине остро стоит вопрос о помощи западных партнеров оружием. Перед будущим отопительным сезоном особенно актуальна защита от баллистики, предоставить которую могут США. Были даже идеи производить ракеты к Patriot в Украине, однако лидер Америки сначала обещал, а затем отказал Украине.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Журналист Виталий Портников отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "в трансе вот этого отношения к Байдену со стороны действующей администрации упрекает, что ему не дали лицензии на Patriot".
По мнению эксперта, возможно, и нужно было бы дать. Однако, отметил он, возникает вопрос, что было бы, если бы в начале войны Байден вел себя так, как Трамп.
Эксперт напомнил, что европейцы тогда посылали Украине шлемы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как журналист Дмитрий Гордон прокомментировал удары Украины по НПЗ и Wildberries. Это элемент стратегии, о которой договорились президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи.
Американцы поняли, что с Путиным невозможно договориться, поэтому будут кончать российскую экономику и военно-промышленный комплекс.