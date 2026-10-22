Слово “капітуляція” дедалі частіше звучить у дискусіях про завершення війни. Одні політики та експерти попереджають, що Україну змушують до здачі, інші заявляють, що капітуляції не буде. Чи намагаються так підготувати суспільство до важких рішень, чи це інструмент політичної боротьби? Відповідь дали три моделі штучного інтелекту.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

На думку ChatGPT, слово "капітуляція" стало способом впливати на те, як українці сприйматимуть майбутні рішення. Воно створює враження, що будь-який компроміс означає зраду, а поступки — поразку, хоча конкретні умови ще можуть бути невідомими.

Різні політичні табори використовують це поняття по-своєму: одні звинувачують партнерів у тиску на Україну, інші відкидають саму можливість капітуляції. Така риторика може як готувати суспільство до складних переговорів, так і мобілізувати його проти небажаних умов.

Водночас ChatGPT наголошує: доказів єдиного прихованого плану немає. Головна проблема виникає тоді, коли слово "капітуляція" стає універсальним ярликом і заважає обговорювати умови миру, гарантії безпеки та ціну продовження війни.

Grok вважає, що це не спроба привчити українців до капітуляції, а спосіб заблокувати прийняття компромісів. Така риторика ділить усі можливі рішення на два варіанти: перемогу або повну здачу, не залишаючи простору для обговорення складних угод.

За оцінкою чат-бота, слово також дає змогу морально тиснути на партнерів, зокрема США, звинувачуючи їх у примусі до поступок. Прихований сенс Grok бачить у прагненні зберегти наратив "воюємо до кінця" та не допустити внутрішньої дискусії про можливі компроміси.

DeepSeek пояснює, що "капітуляцією" називають різні сценарії — від визнання окупації чи заморозки війни без гарантій безпеки до самих закликів вести переговори. Через це слово стало інструментом боротьби за право визначати, де закінчується прийнятний мир і починається здача інтересів країни.

З одного боку, така риторика може застерігати від небезпечної угоди. З іншого — дозволяє дискредитувати опонента, не обговорюючи його пропозицій по суті. DeepSeek радить оцінювати не ярлики, а конкретні умови: контроль над територіями, гарантії безпеки та долю санкцій.

У висновку усі три чат-боти сходяться на тому, що слово "капітуляція" стало інструментом політичної боротьби й впливає на сприйняття можливого миру. Водночас ChatGPT не бачить доказів єдиного прихованого плану, Grok акцентує на блокуванні компромісів і збереженні курсу на війну до кінця, а DeepSeek наголошує на подвійній ролі цього слова — як застереження та способу дискредитації опонентів.

Спільний висновок: важливо оцінювати не гучні заяви, а конкретні умови завершення війни та їхні наслідки для України.

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