Слово "капитуляция" все чаще звучит в дискуссиях о завершении войны. Одни политики и эксперты предупреждают, что Украину принуждают к сдаче, другие говорят, что капитуляции не будет. Пытаются ли так подготовить общество к трудным решениям или это инструмент политической борьбы? Ответ дали три модели искусственного интеллекта.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

По мнению ChatGPT, слово "капитуляция" стало способом влиять на то, как украинцы будут воспринимать будущие решения. Оно создает впечатление, что любой компромисс означает измену, а уступки – поражение, хотя конкретные условия еще не могут быть неизвестны.

Разные политические лагеря используют это понятие по-своему: одни обвиняют партнеров в давлении на Украину, другие исключают саму возможность капитуляции. Такая риторика может как готовить общество к сложным переговорам, так и мобилизовать его против нежелательных условий.

В то же время ChatGPT отмечает: доказательств единого скрытого плана нет. Главная проблема возникает, когда слово "капитуляция" становится универсальным ярлыком и мешает обсуждать условия мира, гарантии безопасности и цену продолжения войны.

Grok считает, что это не попытка приучить украинцев к капитуляции, а способ заблокировать принятие компромиссов. Такая риторика делит все возможные решения на два варианта: победу или полную сдачу, не оставляя пространства для обсуждения сложных сделок.

По оценке чат-бота, слово также позволяет морально давить на партнеров, в частности США, обвиняя их в принуждении к уступкам. Скрытый смысл Grok видит в стремлении сохранить нарратив "воюем до конца" и не допустить внутреннюю дискуссию о возможных компромиссах.

DeepSeek объясняет, что "капитуляцией" называют разные сценарии – от признания оккупации или заморозки войны без гарантий безопасности до самих призывов вести переговоры. Поэтому слово стало инструментом борьбы за право определять, где заканчивается приемлемый мир и начинается сдача интересов страны.

С одной стороны, такая риторика может предостерегать от опасного соглашения. С другой – позволяет дискредитировать оппонента, не обсуждая его предложений по существу. DeepSeek рекомендует оценивать не ярлыки, а конкретные условия: контроль над территориями, гарантии безопасности и судьбу санкций.

В заключении все три чата сходятся на том, что слово "капитуляция" стало инструментом политической борьбы и влияет на восприятие возможного мира. В то же время ChatGPT не видит доказательств единого скрытого плана, Grok акцентирует внимание на блокировании компромиссов и сохранении курса на войну до конца, а DeepSeek отмечает двойную роль этого слова — как оговорку и способ дискредитации оппонентов.

Совместный вывод: важно оценивать не громкие заявления, а конкретные условия завершения войны и последствия для Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие жесткие условия Путин готовит после встречи с Виткоффом.



