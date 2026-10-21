Путін готує жорсткі умови: що насправді задумав Кремль після зустрічі з Віткоффом

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним та передав йому пропозиції мирної угоди щодо завершення війни в Україні. Штучний інтелект спрогнозував, якою буде відповідь Путіна.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що Росія, може погодитися на переговори, водночас висуваючи вимоги щодо територій, безпеки та майбутнього України. Зазначає: Путін розраховує, що час працює на Москву, а удари по українській енергетиці послаблять країну перед зимою.

Водночас тиск США та ризик подальших втрат можуть змусити Кремль серйозніше торгуватися. Головна небезпека — спроба представити російські вимоги як компроміс. Справжнім показником готовності до миру стане згода на реальне припинення вогню, а не лише на переговори.

Grok прогнозує, що відповідь Кремля буде ввічливою, але без суттєвих поступок. Чат-бот наводить сигнал про готовність відновити тристоронні переговори після 10 листопада та слова Юрія Ушакова про те, що пропозиції з Осло “не повністю нас задовольняють” і “містять мало корисного”.

На думку Grok, Путін не відмовиться від вимог щодо Донбасу, нейтралітету України та обмеження її армії. Він може вигравати час, очікуючи, чи посилиться тиск Вашингтона на Київ.

DeepSeek прогнозує, що Путін відхилить пропозиції по суті, але не зробить цього прямо. Натомість Кремль може перевести розмову на так звані “першопричини конфлікту” та “денацифікацію”, а переговори використати для демонстрації прогресу.

Чат-бот також припускає, що Москва вимагатиме визнання контролю над Донбасом або створення демілітаризованої зони на неприйнятних для України умовах. Економічні поступки, зокрема щодо добрив, DeepSeek трактує як можливий спосіб розділити Захід і виграти час.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що згода на переговори не означатиме готовності Кремля до реального миру. Водночас оцінки різняться: ChatGPT допускає, що тиск США може змусити Москву торгуватися серйозніше, Grok наголошує на затягуванні процесу, а DeepSeek — на ризику імітації переговорного прогресу.

Важливо: це прогнози чат-ботів, а не підтверджене рішення Кремля.

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