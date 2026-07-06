“Україну рясно заливають кров’ю”: Арестович про рішення, яке не зможе ухвалити Путін

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Кречмаровская Наталия
Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував війну в Україні, назвавши ці часи біблійними.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
За його словами, це не закінчиться, такою є ціна обраної стратегії. Якби “…Україна не била по НПЗ”, Росія все одно била б по Україні – не менше, не інакше. Сама можливість відповідати для нас вже має бути втіхою, переконаний він.
Арестович підтвердив, що це сама ідіотська війна на світі — другою такою, зазначив, була Перша світова, коли раціональних причин воювати не було, а були лише ірраціональні страхи та уявлення.
За його словами, Це не закінчиться, поки ірраціональні цілі цієї війни, що не укладаються поки що в наші раціональні уявлення, не будуть досягнуті. Одна з них, зазначив він, вже більш-менш проступила — переформування Росії.
За його словами, Україна — це російська Голгофа і як будь-яку Голгофу, її рясно заливають кров'ю.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що приведе Україну до миру.