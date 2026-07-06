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“Україну рясно заливають кров’ю”: Арестович про рішення, яке не зможе ухвалити Путін

Ексрадник Офісу президента Арестович назвав ситуація в Україні біблійними часами

6 липня 2026, 21:38
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Кречмаровская Наталия

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував війну в Україні, назвавши ці часи біблійними. 

“Україну рясно заливають кров’ю”: Арестович про рішення, яке не зможе ухвалити Путін

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

За його словами, це не закінчиться, такою є ціна обраної стратегії. Якби “…Україна не била по НПЗ”, Росія все одно била б по Україні – не менше, не інакше. Сама можливість відповідати для нас вже має бути втіхою, переконаний він. 

Арестович підтвердив, що це сама ідіотська війна на світі — другою такою, зазначив,  була Перша світова, коли раціональних причин воювати не було, а були лише ірраціональні страхи та уявлення. 

“За результатом Першої світової було зруйновано п'ять імперій і повністю переформатовано світовий порядок — чого і на думку не могло спасти ні правителям, ні Генштабам, котрі починали цю війну”, — пояснив Арестович. 

За його словами, Це не закінчиться, поки ірраціональні цілі цієї війни, що не укладаються поки що в наші раціональні уявлення, не будуть досягнуті. Одна з них, зазначив він, вже більш-менш проступила — переформування Росії.

“Росія колективно несвідомо сама цього хотіла, і сама на це пішла, сама й вигрібає. Путін може зупинити цю війну, яка давно вийшла для РФ за межі будь-якої логіки та “корисності”, одним рішенням, але він цього не робить, тому що є речі малопідвладні середній людині: “Але Господь озлобив серце фараона”, — зазначив Арестович. 

За його словами, Україна — це російська Голгофа і як будь-яку Голгофу, її рясно заливають кров'ю.

“А чим ще є ця війна і для чого вона була – побачимо пізніше. Часи біблійні”, — підсував він. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що приведе Україну до миру.




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Джерело: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid02rM6oUxo1uQNpWAcZzsmSHu5hfebjALuDfXgHs8z4ywLVZUnozCavTv4VQbcsfbg3l
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