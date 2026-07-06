logo

BTC/USD

63540

ETH/USD

1786.58

USD/UAH

44.56

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Украину обильно заливают кровью": Арестович о решении, которое не сможет принять Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украину обильно заливают кровью": Арестович о решении, которое не сможет принять Путин

Экс-советник Офиса президента Арестович назвал ситуация в Украине библейскими временами

6 июля 2026, 21:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал войну в Украине, назвав эти времена библейскими.

"Украину обильно заливают кровью": Арестович о решении, которое не сможет принять Путин

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По его словам, это не закончится, такова цена избранной стратегии. Если бы "…Украина не била по НПЗ", Россия все равно била бы по Украине – не меньше, не иначе. Сама возможность отвечать нам уже должна быть утешением, убежден он.

Арестович подтвердил, что это самая идиотская война на свете — второй такой, отметил, была Первая мировая, когда рациональных причин воевать не было, а были лишь иррациональные страхи и представления.

"По результату Первой мировой были разрушены пять империй и полностью переформатирован мировой порядок — чего и в голову не могло спасти ни правителям, ни Генштабам, начинавшим эту войну", — объяснил Арестович.

По его словам, это не закончится, пока иррациональные цели этой войны, которые пока не заключаются в наши рациональные представления, не будут достигнуты. Одна из них, отметил он, уже более-менее проступила – переформирование России.

"Россия коллективно бессознательно сама этого хотела, и сама на это пошла, сама и выгребает. Путин может остановить эту войну, давно вышедшую для РФ за пределы любой логики и "полезности", одним решением, но он этого не делает, потому что есть вещи малоподвластные среднему человеку: "Но Господь озлобил сердце фараона", — отметил он.

По его словам, Украина – это российская Голгофа и как любую Голгофу, ее обильно заливают кровью.

"А чем еще есть эта война и для чего она была — увидим позже. Времена библейские", — подсунул он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что приведет Украину к миру.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid02rM6oUxo1uQNpWAcZzsmSHu5hfebjALuDfXgHs8z4ywLVZUnozCavTv4VQbcsfbg3l
Теги:

Новости

Все новости