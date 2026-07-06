"Украину обильно заливают кровью": Арестович о решении, которое не сможет принять Путин

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал войну в Украине, назвав эти времена библейскими.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По его словам, это не закончится, такова цена избранной стратегии. Если бы "…Украина не била по НПЗ", Россия все равно била бы по Украине – не меньше, не иначе. Сама возможность отвечать нам уже должна быть утешением, убежден он.

Арестович подтвердил, что это самая идиотская война на свете — второй такой, отметил, была Первая мировая, когда рациональных причин воевать не было, а были лишь иррациональные страхи и представления.

"По результату Первой мировой были разрушены пять империй и полностью переформатирован мировой порядок — чего и в голову не могло спасти ни правителям, ни Генштабам, начинавшим эту войну", — объяснил Арестович.

По его словам, это не закончится, пока иррациональные цели этой войны, которые пока не заключаются в наши рациональные представления, не будут достигнуты. Одна из них, отметил он, уже более-менее проступила – переформирование России.

"Россия коллективно бессознательно сама этого хотела, и сама на это пошла, сама и выгребает. Путин может остановить эту войну, давно вышедшую для РФ за пределы любой логики и "полезности", одним решением, но он этого не делает, потому что есть вещи малоподвластные среднему человеку: "Но Господь озлобил сердце фараона", — отметил он.

По его словам, Украина – это российская Голгофа и как любую Голгофу, ее обильно заливают кровью.

"А чем еще есть эта война и для чего она была — увидим позже. Времена библейские", — подсунул он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что приведет Украину к миру.



