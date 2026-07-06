"Украину обильно заливают кровью": Арестович о решении, которое не сможет принять Путин

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал войну в Украине, назвав эти времена библейскими.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
По его словам, это не закончится, такова цена избранной стратегии. Если бы "…Украина не била по НПЗ", Россия все равно била бы по Украине – не меньше, не иначе. Сама возможность отвечать нам уже должна быть утешением, убежден он.
Арестович подтвердил, что это самая идиотская война на свете — второй такой, отметил, была Первая мировая, когда рациональных причин воевать не было, а были лишь иррациональные страхи и представления.
По его словам, это не закончится, пока иррациональные цели этой войны, которые пока не заключаются в наши рациональные представления, не будут достигнуты. Одна из них, отметил он, уже более-менее проступила – переформирование России.
По его словам, Украина – это российская Голгофа и как любую Голгофу, ее обильно заливают кровью.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что приведет Украину к миру.