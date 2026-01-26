logo_ukra

Україну рознесли за фатальну помилку: це рішення Путіна переверне все
Україну рознесли за фатальну помилку: це рішення Путіна переверне все

Живлення Запорізької АЕС відновлено, проте постає питання, чи доцільно продовжувати підтримку станції, враховуючи потенційну вигоду для РФ

26 січня 2026, 08:55
Автор:
Клименко Елена

Нещодавно Україна відновила постачання електроенергії на Запорізьку АЕС після чергової аварії, що сталася на станції. Однак питання про доцільність такої допомоги залишається відкритим, адже є ризик, що росіяни можуть використати це на свою користь. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що ні "Енергоатом", ні Міністерство енергетики не беруть участі у переговорах щодо ситуації з ЗАЕС. Це питання, за його словами, має більше відношення до зовнішньої політики і вирішується на рівні Кабміну та Міністерства закордонних справ.

Україну рознесли за фатальну помилку: це рішення Путіна переверне все

Фото: з відкритих джерел

"Тому, це питання більше стосується дипломатії, ніж військової чи політичної складової. І хоча результати цієї стратегії викликають сумніви, вона є частиною нашої зовнішньої політики", — зауважив Андрющенко. 

Він також підкреслив, що надання енергії для Запорізької АЕС має як позитивні, так і негативні аспекти. Перевагою є можливість контролювати ситуацію на станції, адже це дає змогу відстежувати кількість персоналу, наявність військових, а також проводити моніторинг робіт, які там здійснюються. Це також полегшує контроль за витратами електроенергії.

Але Андрющенко зазначив, що навіть без підтримки з боку України, станція могла б функціонувати, якби росіяни переключилися на генератори. У такому разі вони б були змушені перевозити дизельне паливо з фронту, що стало б для них додатковим викликом.

"Без енергопостачання з України росіяни були б змушені налагодити доставку значної кількості пального. Вони мали б забезпечити поставки палива, яке використовують генератори. Це потребувало б додаткових ресурсів, а також паливо забиралось би з фронту", — додав він. 

На його думку, Україні варто переглянути свою стратегію щодо цієї ситуації. Позиція по Запорізькій АЕС має бути більш структурованою, прагматичною та навіть цинічною. Андрющенко підкреслив, що хоча ядерна загроза на станції завжди присутня, необхідно вміти правильно використовувати ситуацію на свою користь.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський висловив здивування щодо пропозицій президента РФ Володимира Путіна використати заморожені російські активи в США на суму приблизно 5 млрд доларів для потреб Москви. Про це глава держави повідомив під час онлайн-брифінгу, коментуючи заяву російського лідера про можливість спрямування коштів на відновлення, зокрема, Курської області.



Джерело: https://24tv.ua/ukrayina-zhivit-zaporizku-aes-chomu-tse-vigidno-bilshe-kremlyu_n2995863
