Украину разнесли за роковую ошибку: это решение Путина перевернет все

Недавно Украина возобновила поставки электроэнергии на Запорожскую АЭС после очередной аварии на станции. Однако вопрос о целесообразности такой помощи остается открытым, ведь есть риск, что россияне могут использовать это в свою пользу. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что ни "Энергоатом", ни Министерство энергетики не участвуют в переговорах по ситуации с ЗАЭС. Этот вопрос, по его словам, имеет большее отношение к внешней политике и решается на уровне Кабмина и Министерства иностранных дел.

Фото: из открытых источников

"Поэтому этот вопрос больше касается дипломатии, чем военной или политической составляющей. И хотя результаты этой стратегии вызывают сомнения, она является частью нашей внешней политики", — отметил Андрющенко.

Он также подчеркнул, что предоставление энергии для Запорожской АЭС имеет как положительные, так и негативные аспекты. Преимуществом является возможность контролировать ситуацию на станции, ведь это позволяет отслеживать количество персонала, наличие военных, а также проводить мониторинг проводимых там работ. Это также упрощает контроль за расходами электроэнергии.

Но Андрющенко отметил, что даже без поддержки со стороны Украины станция могла бы функционировать, если бы россияне переключились на генераторы. В таком случае они были бы вынуждены перевозить дизельное топливо с фронта, что стало бы для них дополнительным вызовом.

"Без энергоснабжения из Украины россияне были бы вынуждены наладить доставку значительного количества топлива. Они должны обеспечить поставки топлива, которое используют генераторы. Это потребовало бы дополнительных ресурсов, а также топливо убиралось бы с фронта", — добавил он.

По его мнению, Украине следует пересмотреть свою стратегию по этой ситуации. Позиция по Запорожской АЭС должна быть более структурированной, прагматичной и даже циничной. Андрющенко подчеркнул, что хотя ядерная угроза на станции всегда присутствует, необходимо уметь правильно использовать ситуацию в свою пользу.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение по поводу предложений президента РФ Владимира Путина использовать замороженные российские активы в США на сумму примерно 5 млрд долларов для нужд Москвы. Об этом глава государства сообщил во время онлайн-брифинга, комментируя заявление российского лидера о возможности направления средств на восстановление, в частности Курской области.