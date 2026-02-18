logo_ukra

“Україну приберуть з дороги”: Лавров уже не приховує “справжніх домовленостей” РФ та США

Що заявив глава МЗС РФ Лавров про переговори в Женеві та домовленості Росії зі США

18 лютого 2026, 22:47
Кречмаровская Наталия

У середу, 18 лютого, у Женеві закінчився черговий раунд мирних переговорів. У Росії уже зробили низку заяв. 

“Україну приберуть з дороги”: Лавров уже не приховує “справжніх домовленостей” РФ та США

Сергій Лавров. Фото портал "Коментарі"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров також прокоментував мирні переговори в Женеві та заявив про бажання Росії. За його словами, Європа перебуває в істериці, вимагаючи своєї участі у переговорах щодо України, сказав Лавров. При цьому зауважив, що Росія знає про плани європейців інтегрувати військову машину України до структур ЄС. За його словами, РФ, ймовірно, почне розмовляти з європейцями, коли вони одумаються.

“Відносини Росії та США прагматичні, країни поважають інтереси одна одної, і реалізовуватимуть спільні проєкти, коли Україну "приберуть з дороги".  РФ і США в Женеві продовжили обговорювати "розуміння Аляски", засноване на усуненні причин конфлікту в Україні. Москва цінує позицію Трампа щодо врегулювання в Україні та стежить за спробами Європи збити його з курсу. РФ та США домовилися створити економічну робочу групу, окрім переговорів з військово-політичних питань”, — цитують міністра російські ЗМІ. 

За словами Лаврова, нібито головною перешкодою на шляху до вирішення “конфлікту” є “київський режим”. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський повідомив про певні конструктивні сигнали — моніторинг припинення вогню відбуватиметься за обов'язкової участі американської сторони. У Росії побачили в цій заяві “зловіщу деталь”. 

Найімовірніше, США здійснюватимуть технічний моніторинг за припиненням вогню на фронті, зазначив депутат Держдуми РФ Олексій Чепа.




Джерело: https://t.me/tass_agency/361906
