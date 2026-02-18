Рубрики
Кречмаровская Наталия
В среду, 18 февраля, в Женеве завершился очередной раунд мирных переговоров. В России уже сделал ряд заявлений.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также прокомментировал мирные переговоры в Женеве и заявил о желании России. По его словам, Европа находится в истерике, требуя своего участия в переговорах по Украине, сказал Лавров. При этом отметил, что Россия знает о планах европейцев интегрировать военную машину Украины в структуры ЕС. По его словам, РФ, вероятно, начнет разговаривать с европейцами, когда они одумаются.
По словам Лаврова, якобы главным препятствием на пути к решению "конфликта" является "киевский режим".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил об определенных конструктивных сигналах — мониторинг прекращения огня будет происходить при обязательном участии американской стороны. В России увидели в этом заявлении "злодейскую деталь".
Скорее всего, США будут осуществлять технический мониторинг по прекращению огня на фронте, отметил депутат Госдумы РФ Алексей Чепа.