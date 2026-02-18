logo

Война с Россией "Украину уберут с дороги": Лавров уже не скрывает "настоящих договоренностей" РФ и США
"Украину уберут с дороги": Лавров уже не скрывает "настоящих договоренностей" РФ и США

Что заявил глава МИД РФ Лавров о переговорах в Женеве и о договоренностях России с США

18 февраля 2026, 22:47
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В среду, 18 февраля, в Женеве завершился очередной раунд мирных переговоров. В России уже сделал ряд заявлений.

Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также прокомментировал мирные переговоры в Женеве и заявил о желании России. По его словам, Европа находится в истерике, требуя своего участия в переговорах по Украине, сказал Лавров. При этом отметил, что Россия знает о планах европейцев интегрировать военную машину Украины в структуры ЕС. По его словам, РФ, вероятно, начнет разговаривать с европейцами, когда они одумаются.

"Отношения России и США прагматические, страны уважают интересы друг друга, и будут реализовывать совместные проекты, когда Украину "уберут с дороги". РФ и США в Женеве продолжили обсуждать "понимание Аляски", основанное на устранении причин конфликта в Украине. Москва ценит позицию Трампа по урегулированию в Украине и следит за попытками Европы сбить его с курса. РФ и США договорились создать экономическую рабочую группу, кроме переговоров по военно-политическим вопросам”, – цитируют министра российские СМИ.

По словам Лаврова, якобы главным препятствием на пути к решению "конфликта" является "киевский режим".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил об определенных конструктивных сигналах — мониторинг прекращения огня будет происходить при обязательном участии американской стороны. В России увидели в этом заявлении "злодейскую деталь".

Скорее всего, США будут осуществлять технический мониторинг по прекращению огня на фронте, отметил депутат Госдумы РФ Алексей Чепа.




Источник: https://t.me/tass_agency/361906
