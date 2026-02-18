Рубрики
Черговий етап мирних переговорів завершився. Президент України Володимир Зеленський повідомив про певні конструктивні сигнали — моніторинг припинення вогню відбуватиметься за обов'язкової участі американської сторони. У Росії побачили в цій заяві “зловіщу деталь”.
Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"
Найімовірніше, США здійснюватимуть технічний моніторинг за припиненням вогню на фронті, зазначив депутат Держдуми РФ Олексій Чепа, пише російське видання “Лента. ру”. Так російський політик прокоментував словами російського військкора про те, що слова Зеленського щодо планів контролювати припинення силами США звучать зловісно.
Російський депутат наголосив, що особливо важливою буде об'єктивність цього моніторингу. При цьому він переконаний, що провокації після припинення вогню є неминучими.
