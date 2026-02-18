logo_ukra

Війна з Росією У РФ побачити "зловіщу деталь" у заяві Зеленського: що заявили
НОВИНИ

У РФ побачити “зловіщу деталь” у заяві Зеленського: що заявили

В Росії розповіли про своє бачення, яким буде припинення вогню в Україні

18 лютого 2026, 18:53
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Черговий етап мирних переговорів завершився. Президент України Володимир Зеленський повідомив про певні конструктивні сигнали — моніторинг припинення вогню відбуватиметься за обов'язкової участі американської сторони. У Росії побачили в цій заяві “зловіщу деталь”. 

У РФ побачити “зловіщу деталь” у заяві Зеленського: що заявили

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Найімовірніше, США здійснюватимуть технічний моніторинг за припиненням вогню на фронті, зазначив депутат Держдуми РФ Олексій Чепа, пише російське видання “Лента. ру”. Так російський політик прокоментував словами російського військкора про те, що слова Зеленського щодо планів контролювати припинення силами США звучать зловісно.

“Ми неодноразово говорили про те, що у цих мирних переговорах будуть дуже важливі нюанси. І те, як здійснюватиметься моніторинг після досягнення решти домовленостей, — один із таких нюансів. Американці, швидше за все, здійснюватимуть технічний контроль за припиненням вогню за допомогою супутників. Може, десь будуть присутні фізично — не знаю. Але не думаю, що вони вводитимуть війська”, — зауважив російський політик.

Російський депутат наголосив, що особливо важливою буде об'єктивність цього моніторингу. При цьому він переконаний, що провокації після припинення вогню є неминучими.

“Я не сумніваюся, що будуть провокації. Тому що на сьогодні стовідсоткового контролю за тим, що відбувається з боку керівництва України, немає і вогонь може початися навіть без відповідного наказу. І питання у тому, як моніторитимуть ці провокації, розслідуватимуть”, — зауважив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як РФ намагалася зірвати переговори в Женеві.




Джерело: https://lenta.ru/news/2026/02/18/v-rossii-otreagirovali-na-zloveschuyu-detal-v-zayavlenii-zelenskogo/
