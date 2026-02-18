В РФ увидеть "зловещую деталь" в заявлении Зеленского: что заявили

Рубрики
Очередной этап мирных переговоров завершился. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об определенных конструктивных сигналах — мониторинг прекращения огня будет происходить при обязательном участии американской стороны. В России увидели в этом заявлении "зловещую деталь".
Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"
Скорее всего, США будут осуществлять технический мониторинг по прекращению огня на фронте, отметил депутат Госдумы РФ Алексей Чепа, пишет российское издание "Лента. ру". Так российский политик прокомментировал словами российского военнослужащего о том, что слова Зеленского о планах контролировать прекращение силами США звучат зловеще.
Российский депутат подчеркнул, что особенно важна будет объективность этого мониторинга. При этом он убежден, что провокации после прекращения огня неизбежны.
