В РФ увидеть "зловещую деталь" в заявлении Зеленского: что заявили

Очередной этап мирных переговоров завершился. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об определенных конструктивных сигналах — мониторинг прекращения огня будет происходить при обязательном участии американской стороны. В России увидели в этом заявлении "зловещую деталь".

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Скорее всего, США будут осуществлять технический мониторинг по прекращению огня на фронте, отметил депутат Госдумы РФ Алексей Чепа, пишет российское издание "Лента. ру". Так российский политик прокомментировал словами российского военнослужащего о том, что слова Зеленского о планах контролировать прекращение силами США звучат зловеще.

"Мы неоднократно говорили о том, что в этих мирных переговорах будут очень важные нюансы. И то, как будет осуществляться мониторинг после достижения остальных договоренностей, — один из таких нюансов. Американцы, скорее всего, будут осуществлять технический контроль за прекращением огня с помощью спутников. Может, где-то будут присутствовать физически — не знаю. Но не думаю, что они будут вводить войска”, — заметил российский политик.

Российский депутат подчеркнул, что особенно важна будет объективность этого мониторинга. При этом он убежден, что провокации после прекращения огня неизбежны.

"Я не сомневаюсь, что будут провокации. Потому что на сегодняшний день стопроцентного контроля за происходящим со стороны руководства Украины нет и огонь может начаться даже без соответствующего приказа. И вопрос о том, как будут мониторить эти провокации, расследовать", — отметил он.

