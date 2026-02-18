logo_ukra

Рішення Путіна змінило все: що насправді відбувалося на переговорах в Женеві
Рішення Путіна змінило все: що насправді відбувалося на переговорах в Женеві

Народна депутатка Скороход пояснила справжні наміри РФ у Женеві

18 лютого 2026, 14:35
Мирні переговори в Женеві (17-18 лютого), як оцінили представники української сторони, були інтенсивними та предметними. Кінцева мета України незмінна — справедливий та стійкий мир. У Верховній Раді розповіли, які були наміри російської сторони. 

Рішення Путіна змінило все: що насправді відбувалося на переговорах в Женеві

Переговори. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що РФ буде намагатись затягнути або взагалі зірвати перемовини, але не своїми руками.

“Ось тепер нам і стало відомо, яким чином це відбувається: до перемовин в Женеві, які мають бути визначними на мирному треку, до складу російської делегації доєднався Мединський, який вів перемовини у Білорусі та Стамбулі у 2022 році. Персона, яка по суті є червоною ганчіркою для усіх перемовників з нашого боку”, — повідомила народна депутатка. 

За її словами, повернення російського перемовника створило прецедент "недоговороздатної України", яка начебто знову зриває перемовний процес. 

“Цей трюк потрібен РФ для того, щоб це побачили США і врешті-решт поступово виходили з перемовного процесу разом з гарантіями, які вони обіцяли надати”, — зазначила вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії найменші просування на фронті подають як великі успіхи, однак часто видають вдаване за дійсне, поспішаючи відзвітувати про захоплення населеного пункту, за який насправді ще ведуться бої. Потім доводиться на широкий загал спростовувати подану інформацію. 

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що пропагандистські ресурси РФ змушені спростовувати свої ж повідомлення про захоплення російськими військами українських міст.



Джерело: https://t.me/golosSkorokhod/418
