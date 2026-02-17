logo_ukra

Війна з Росією Путіну відверто брешуть: у РФ уже спростовують гучні заяви
Путіну відверто брешуть: у РФ уже спростовують гучні заяви

У РФ фактично визнали, що Путіну брешуть про ситуацію на фронті

17 лютого 2026, 17:16
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Росії найменші просування на фронті подають як великі успіхи, однак часто видають вдаване за дійсне, поспішаючи відзвітувати про захоплення населеного пункту, за який насправді ще ведуться бої. Потім доводиться на широкий загал спростовувати подану інформацію. 

Путіну відверто брешуть: у РФ уже спростовують гучні заяви

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що пропагандистські ресурси РФ змушені спростовувати свої ж повідомлення про захоплення російськими військами українських міст.

Аналітики ЦПД розповіли, як одне з державних російських інформагентств оприлюднило малопомітне повідомлення, що на прохання міноборони РФ “анулювало” новину з посиланням на начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова про “повний контроль” над південною частиною Мирнограда у Донецькій області.

До того ж, російські пропагандистські TG-канали повідомляють, що війська РФ не контролюють Куп’янськ-Вузловий в Харківській області.

“Отже, в РФ фактично визнали, що Герасимов брехав Путіну про ситуацію на фронті та захоплення українських міст”, — пояснили в ЦПД. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські пропагандисти намагаються пояснити росіянам збільшення кількості злочинів всередині країни українським впливом. 

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська пропаганда намагається перекласти відповідальність за хвилю насильства в школах Росії на Україну і так званих зовнішніх кураторів. Йдеться про інциденти, коли підлітки нападали на однокласників і вчителів, використовуючи холодну зброю, легкозаймисті речовини, пневматичну зброю тощо. Однак це типовий прийом російської пропаганди шукати “український слід” у злочинах, що відбуваються всередині країни.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid04ARkGzPiNcRMRxrQ6AhXfqUcCa3DqXsq2N8szRjVLnUs2a6w7uWP9rSa9TfdDde9l
