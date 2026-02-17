Путіну відверто брешуть: у РФ уже спростовують гучні заяви

У Росії найменші просування на фронті подають як великі успіхи, однак часто видають вдаване за дійсне, поспішаючи відзвітувати про захоплення населеного пункту, за який насправді ще ведуться бої. Потім доводиться на широкий загал спростовувати подану інформацію.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що пропагандистські ресурси РФ змушені спростовувати свої ж повідомлення про захоплення російськими військами українських міст.

Аналітики ЦПД розповіли, як одне з державних російських інформагентств оприлюднило малопомітне повідомлення, що на прохання міноборони РФ “анулювало” новину з посиланням на начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова про “повний контроль” над південною частиною Мирнограда у Донецькій області.

До того ж, російські пропагандистські TG-канали повідомляють, що війська РФ не контролюють Куп’янськ-Вузловий в Харківській області.

“Отже, в РФ фактично визнали, що Герасимов брехав Путіну про ситуацію на фронті та захоплення українських міст”, — пояснили в ЦПД.

