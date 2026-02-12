logo_ukra

У Росії відчайдушно рятують ситуацію: до чого вдається влада, щоб приховати правду
У Росії відчайдушно рятують ситуацію: до чого вдається влада, щоб приховати правду

У Росії знайшли “український слід” навіть у злочинах, які відбуваються всередині країни

12 лютого 2026, 17:07
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російські пропагандисти намагаються пояснити росіянам збільшення кількості злочинів всередині країни українським впливом. 

У Росії відчайдушно рятують ситуацію: до чого вдається влада, щоб приховати правду

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська пропаганда намагається перекласти відповідальність за хвилю насильства в школах РФ на Україну і так званих зовнішніх кураторів. Йдеться про інциденти, коли підлітки нападали на однокласників і вчителів, використовуючи холодну зброю, легкозаймисті речовини, пневматичну зброю тощо.

“Голослівні звинувачення на адресу України, зокрема, озвучила Катерина Мізуліна — директорка “ліги безпечного інтернету” РФ, проти якої запроваджено санкції РНБО України", — повідомили в Центрі.

Аналітики ЦПД наголосили, що такі заяви — типовий прийом російської пропаганди шукати “український слід” у злочинах, що відбуваються всередині країни. Такі дії покликані відвернути увагу від власних системних проблем. У Росії не аналізують причини злочинів, не займаються психологічною підтримкою підлітків та освітньою політикою. Влада РФ шукає прості рішення — апелює до образу “ворога ззовні”.

У Центрі зауважили, що у 2025 році в Росії сталося щонайменше 11 атак на школи та інші навчальні заклади, а від початку 2026 року — ще пʼять подібних випадків.

“Зростання насильства в освітньому середовищі — не випадковість, а наслідок системної деградації. РФ роками культивує насильство, мілітаризує дітей через “військово-патріотичні” програми та формує образ ворога, подаючи агресію як соціальну норму”, — підсумували в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда намагається деморалізувати українське суспільство та перекласти відповідальність за продовження війни на українську владу. 



Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0fEnpYsks18Wfsn3iDAAiwgKCcxqQ3Kq7eGKp86tEu8tkrXEa9R57NEzivZaz5PJ6l
