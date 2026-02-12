Рубрики
Кречмаровская Наталия
Российские пропагандисты пытаются объяснить россиянам увеличение количества преступлений внутри страны украинским влиянием.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская пропаганда пытается переложить ответственность за волну насилия в школах РФ на Украину и так называемых внешних кураторов. Речь идет об инцидентах, когда подростки нападали на одноклассников и учителей, используя холодное оружие, легковоспламеняющиеся вещества, пневматическое оружие и т.д.
Аналитики ЦПД подчеркнули, что такие заявления — типичный прием российской пропаганды искать "украинский след" в преступлениях внутри страны. Такие действия призваны отвлечь внимание от собственных системных проблем. В России не анализируются причины преступлений, не занимаются психологической поддержкой подростков и образовательной политикой. Власти РФ ищут простые решения — апеллируют к образу "врага извне".
В Центре отметили, что в 2025 году в России произошло по меньшей мере 11 атак на школы и другие учебные заведения, а с начала 2026 — еще пять подобных случаев.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда пытается деморализовать украинское общество и переложить ответственность за продолжение войны на украинские власти.