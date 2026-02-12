Российские пропагандисты пытаются объяснить россиянам увеличение количества преступлений внутри страны украинским влиянием.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская пропаганда пытается переложить ответственность за волну насилия в школах РФ на Украину и так называемых внешних кураторов. Речь идет об инцидентах, когда подростки нападали на одноклассников и учителей, используя холодное оружие, легковоспламеняющиеся вещества, пневматическое оружие и т.д.

“Голословные обвинения в адрес Украины, в частности, озвучила Екатерина Мизулина — директор “лиги безопасного интернета” РФ, против которой введены санкции СНБО Украины", — сообщили в Центре.

Аналитики ЦПД подчеркнули, что такие заявления — типичный прием российской пропаганды искать "украинский след" в преступлениях внутри страны. Такие действия призваны отвлечь внимание от собственных системных проблем. В России не анализируются причины преступлений, не занимаются психологической поддержкой подростков и образовательной политикой. Власти РФ ищут простые решения — апеллируют к образу "врага извне".

В Центре отметили, что в 2025 году в России произошло по меньшей мере 11 атак на школы и другие учебные заведения, а с начала 2026 — еще пять подобных случаев.

"Рост насилия в образовательной среде — не случайность, а следствие системной деградации. РФ годами культивирует насилие, милитаризует детей через "военно-патриотические" программы и формирует образ врага, подавая агрессию как социальную норму", — подытожили в ЦПД.

